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Binance’den Yeni Listeleme Duyurusu! Altcoin’in Fiyatı Resmen Uçtu!

Özet

  • Binance, Satoshi Nakamoto'ya saygı göstermek amacıyla çıkarılan Sats'ı (1000SATS) bugün listeleyecek.
  • Altcoin 1000SATS, 1000SATS/USDT, 1000SATS/FDUSD ve 1000SATS/TRY paritelerinde işlem görmeye başlayacak.
  • 1000SATS yatırma işlemleri başlatılırken, çekim işlemleri 13 Aralık'ta başlatılacak.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin

Kripto para borsası Binance, listelediği altcoin’lere bir yenisini daha ekledi. Kripto para borsasından kısa süre önce yapılan duyuruda BRC-20 Sats’ın (1000SATS) listeleneceği açıklandı. İşte Binance’in yeni listelemesine ilişkin bilinmesi gerekenler.

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Binance Bugün Sats’ı (1000SATS) ListeleyecekBRC-20 Token’i Sats (1000SATS) Nedir?

Binance Bugün Sats’ı (1000SATS) Listeleyecek

Ürettiği hacim ile en büyük kripto para borsası olan Binance, Bitcoin‘in mucidi Satoshi Nakamoto’ya saygı göstermek amacıyla çıkarılmış bir altcoin olan BRC-20 Sats‘ı (1000SATS) listeleyeceğini duyurdu. Buna göre 1000SATS, 1000SATS/USDT, 1000SATS/FDUSD ve 1000SATS/TRY işlem paritelerinde bugün TSİ 15.00’da listelenerek alım satım işlemleri başlatılacak.

Binance ticarete hazırlık yapmak isteyen kullanıcıları için 1000SATS yatırma işlemlerini başlattı. 1000SATS çekim işlemleri ise 13 Aralık’ta TSİ 15.00’da başlatılacak. Buna ek olarak Binance, yine bugün TSİ 15.00’dan itibaren 48 saat içinde 1000SATS’ı İzole Marjin’e 1000SATS/USDT işlem paritesinde yeni borç alınabilir varlık olarak ekleyecek.

Listeleme duyurusu sonrası 1000SATS’ın fiyatı yüzde 70’in üzerinde arttı. Listeleme duyurusu öncesinde 0.0000002510 dolardan işlem gören altcoin, duyuru sonrası yüzde 74,28 yükselişle 0,0000003548 dolara kadar çıktı.

BRC-20 Token’i Sats (1000SATS) Nedir?

SATS, Bitcoin’in mucidi Satoshi Nakamoto‘ya saygı göstermek amacıyla çıkarılan bir BRC-20 token’idir. SATS, Bitcoin’in en küçük birimi olan Satoshi’nin kısaltmasıdır. Bir satoshi 0,00000001 BTC’ye eşittir. 1000SATS, SATS’ın 1000 katıdır.

1000SATS, bir memetoken’dir ve altcoin’in kodu anonim bir ekip tarafından yazılmıştır.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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Ömer Ergin
By Ömer Ergin
Takip Et:
KTO Karatay Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği mezunu olan Ömer, paranın geleceği olduğuna inandığı kripto parayla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiği için çevrimiçi kripto medyacılığına yönelmiştir. Uzun zamandır bu sektöre dönük çalışmalar yürüten Ömer, CoinTürk'te yazarlık yapmaktadır.
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