Popüler kripto para borsası Binance, bir ilki gerçekleştirerek, yeni bir hizmet başlattığını duyurdu.

Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, bir ilki gerçekleştirerek, Türkçe çağrı merkezi hizmetlerini başlattığını duyurdu. Binance, henüz test aşamasında olan bu hizmeti tüm ülkelerde faaliyete geçirmeye hazırlanıyor.

İşte Binance’in yeni hizmeti ve tüm detayları…

Binance, Çağrı Merkezi Hizmetini Başlattı

Dünyanın önde gelen blok zinciri ekosistemi ve kripto varlık altyapı sağlayıcısı Binance, bir ilki Türkiye’de gerçekleştirerek, Türkçe çağrı merkezi hizmetlerini başlattığını duyurdu.

Duyuru, Paris Blok Zinciri Haftası Zirvesi’nde konuşan Binance CEO’su Changpeng Zhao tarafından yapıldı. Changpeng Zhao, konu ile ilgili yaptığı açıklamalarda şu ifadelere yer verdi;

Türkçe müşteri hizmetleri sistemini şu an test ettiklerini belirterek, “Sadece mesajlaşma üzerinden müşteri desteği sağlıyoruz, ileriki dönemlerde telefonla da tüm ülkelerde bu hizmeti başlatmayı hedefliyoruz.

Pilot Bölge Türkiye

Türkiye’deki kripto para ekosisteminin büyümesine ve güçlendirilmesine verdiği önemle yatırımlarını sürdüren popüler kripto para borsası Binance, çağrı merkezi hizmetleri için Türkiye’yi pilot bölge olarak seçti.

Şu anda Türkiye’de kullanılmaya başlanan bu hizmetten ilk etapta sadece VIP müşteriler yararlanabiliyor.

Binance kullanıcılarına sunduğu hizmeti her geçen gün genişletmeyi amaçlarken, 7/24 müşteri desteği hizmetiyle müşterilerinin ihtiyaçları olan her bilgiye hızlı, akıcı ve kapsamlı şekilde erişebilmelerini hedefliyor.

Öte yandan Binance, kullanıcılarına şu anda sadece mesajlaşma üzerinden müşteri desteği verirken, önümüzdeki dönemde tüm ülkelerde çağrı merkezi hizmetine geçmeye hazırlanıyor.