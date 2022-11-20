Dünyanın en büyük ikinci borsasıydı, şimdi ise devler tarafından pay ediliyor. Binance ve bir kripto para şirketi talip.

Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para şirketlerinin rekabeti devam ediyor. Kaos aynı zamanda bazı fırsatlar da doğuruyor. Kısa süre önce Binance borsasının talip olduğu varlıklara Ripple da teklif verebilir. Henüz durum netleşmiş değil ancak FTX çöküşünden fayda sağlamayı hedefleyen birçok şirket harekete geçti. Peki son durum ne?

Ripple FTX Varlıklarına Talip

Hali hazırda FTX’in elinde ciddi miktarda hisse senedi ve kripto para bulunuyor. The Times’ın haberine göre, San Francisco merkezli kripto para şirketi Ripple, iflas eden FTX’in elinde kalan varlıkların bir kısmına talip. Ripple CEO’su Brad Garlinghouse, FTX’in ticari müşterilere hizmet veren bölümlerini satın almakla ilgileniyor. Bu, Garlinghouse’un devam eden ayı piyasası sırasında bile büyümeye odaklanan duruşunu doğruluyor. Eğer ticari müşterilere hizmet vermeye başlarsa bu XRP fiyatı için de olumlu olabilir.

Dün yayınlanan raporun ardından XRP fiyatında ciddi bir yükseliş görmedik. Şimdilik Binance, Ripple ve birkaç şirket FTX’in varlıklarına talip olduğunu açıkladı.

FTX Satışı

Rapora göre Garlinghouse, eski FTX CEO’su Sam Bankman-Fried’in borsanın nihai çöküşünün zirvesinde finansman istediği kişiler arasındaydı. Aslında SBF iflas anlaşmasını imzalayana kadar gerekli likiditeyi temin için çok fazla isimle görüştü. Fakat SEC Başkanı Gensler’in açıklamaları ve Binance anlaşmasının soruşturma altına girmesi yatırımcıları korkuttu. Bu bir nevi onların da kayıplarını önlemiş oldu.

Ripple CEO’su CNBC International’a verdiği son röportajda FTX borsasının hileli bir plan olduğunu öne sürdü. Garlinghouse ayrıca kripto para endüstrisinin olgunlaşması gerektiğini vurguladı. Birkaç ay önce Ripple benzer şekilde iflas eden Celsius’un varlıklarını satın almakla ilgilendiğini de söyledi. Ripple bir süredir AB pazarına açılmak için çalışıyor.

SEC ile mücadelesine devam eden Ripple önümüzdeki yılın ikinci yarısı bitmeden davanın nihayete ereceğini düşünüyor. Davada son olarak amicus özetleri toplandı ve Ripple’ı destekleyen 11 savunma raporu geldi. SEC ise sadece 1 raporla desteklendi ve bu bir spor vakfı tarafından yazıldı. Bazı avukatlar pek bilinmeyen bir vakıftan gelen raporun SEC tarafından organize edildiğine inanıyor. Şimdilik Bitcoin negatif ve XRP fiyatı 0,38 doların altında alıcı buluyor.