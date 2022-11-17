CoinDesk’in konuya yakın bir kaynağa dayandırdığı bir haberinde, dev kripto para borsası Binance’ın ABD kolu Binance US'in iflasını duyuran Voyager Digital’in varlıklarını satın almak için yeniden teklif vermeye hazırlandığını iddia etti.

Okuma Süresi: 2 Dakika

CoinDesk’in konuya yakın bir kaynağa dayandırdığı haberinde, dev kripto para borsası Binance’ın ABD kolu Binance US’in iflasını duyuran Voyager Digital’in varlıklarını satın almak için yeniden teklif vermeye hazırlandığını iddia etti. Voyager Digital’in token’ının fiyatı haberin ardından hızla yükseldi.

FTX’in İflasının Ardından Görüşmeler Yeniden Başladı

Eylül ayının sonunda tamamlanan bir önceki açık artırmada iflasını duyuran FTX, rakipleri Wave Financial ve Binance’e karşı kazanarak “beyaz şövalye” olarak öne çıkmıştı. O dönemde CoinDesk, Binance’in ABD merkezli Voyager için sunduğu teklifin ulusal güvenlik endişelerinden dolayı reddedildiğini bildirmişti.

FTX’in geçen hafta iflas başvurusunda bulunacağını açıklamasının ardından Voyager, şirketin varlıkları için teklif verme sürecini yeniden açtığını ve alternatif teklif sahipleriyle aktif görüşmelerde bulunduğunu açıkladı. Wave Financial ve alım-satım platformu Cross Tower’ın da teklif verme sürecinde olduğu bildiriliyor.

Yatırım şirketi 507 Capital’in yönetici ortağı Thomas Braziel, Voyager’ın FTX’e karşı sözleşme ihlali iddiasında bulunacak olması nedeniyle işleri karıştırabileceğini iddia etti. Braziel, verdiği bir röportajda, “Sorun şu ki, talep sadece FTX US’ye karşı olacak. Teminatların çoğunun emanet olarak tutulacağından endişe ediyorum. Dolayısıyla, sahip oldukları herhangi bir dava nedeni tüm müşterilerin arkasında kalabilir. Ve sorun şu ki, eğer müşteriler tam olarak tazmin edilmeyecekse, o zaman teminatsız alacağınızın değeri ne olacak? Önemsiz miktarda olacak.” ifadelerini kullandı.

Bu haftanın başlarında Binance CEO’su Changpeng Zhao, kripto para borsasının sektörü yeniden inşa etmeye yardımcı olmak için bir kurtarma fonu kurduğunu duyurdu.

Binance baş iletişim sorumlusu Patrick Hillmann CoinDesk’e gönderdiği bir mesajda “Binance kriptonun ‘beyaz şövalyesi’ olmak istemiyor. İş dünyasında Luke Skywalker’lar ya da Darth Vaders’lar yok. Pazar lideri olarak kaybedecek en çok şeyi olan ve bir siyah kuğu olayıyla sektörü desteklemeye nerede yardımcı olabileceğimizi görmek için çevresine bakan bir şirketiz.” dedi.

Haberin Ardından Altcoin’in Fiyatı Hızla Yükseldi

Binance’ın ABD kolu Binance US üzerinden Voyager Digital’in varlıklarını satın almak için teklif sunmaya hazırlandığı haberi Voyager Token’da roketin filitini ateşledi.

Habere olumlu tepki gösteren VGX, hızla tırmanarak yüzde 45’in üzerinde yükseldi. Altcoin, yazım sırasında 0,4272 dolardan işlem görüyor.