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Binance Labs’dan DeFi Platformuna Yeni Girişim!

Binance'ın yatırım kolu Binance Labs, yeni bir girişimde bulunduğunu duyurdu. İşte Binance Labs'ın yeni DeFi girişiminin ayrıntıları!
21:30
11 Ağustos 2022
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Dünyanın önde gelen kripto para borsası Binance’ın yatırım kolu olan Binance Labs, kripto para şirketlerini farklı aşamalarda desteklemeye ve Web3 ekosistemindeki gelişmeleri desteklemeye hedeflediği için, zincirler arası merkezi olmayan finans hissesi protokolü Ankr’a stratejik bir yatırım yaptığını açıkladı.

Ankr Yatırımının Faydaları

Binance Labs, hizmete ayırdığı yeni sermayeyi onaylamış olsa da yazı kaleme alındığında Ankr’a yatırılan tam miktar bilinmiyor. Ankr, çapraz zincirleme olarak da bilinen çeşitli blockchain ağlarıyla staking uyumluluğuna güç veren bir DeFi çözümüdür. Protokol ilk olarak 2017 yılında piyasaya sürüldü ve şu anda yaklaşık 18 merkezi olmayan zincirde çalışıyor.

Bununla birlikte Binance, Ankr’ın gelişiminden de yararlandığı belirtiliyor. Ankr’ın BNB zincirine açık kaynaklı katkılar dağıttığı ve BNB hisselerinin oluşturulmasına yardımcı olduğu öne sürüldü. Ayrıca, Ankr’ın Erigon ve Archive Node yükseltmeleri, BNB ekosistemini önemli ölçüde desteklemeye yardımcı oldu.

Binance Labs Girişimleri

Binance Labs tarafından Ankr’a yapılan yatırım, verimli bilgi ve işlem gücü sağlamak için dünyanın dört bir yanına yayılmış bir çözüm olan protokolün uzaktan prosedür çağrısı (RPC) hizmetini desteklemeyi hedefleyeceği bildirildi. Ankr’ın Web3 geliştirici paketi, Perşembe günkü açıklamaya göre sermayeye yapılan yatırımdan da destek almalı. Ankr, VC firması tarafından Haziran ayında açıklanan 500 milyon dolarlık Web3 ve blockchain fonunun yararlanıcılarından biri. Kripto para borsası Binance ayrıca Fransız kripto para girişimleri için de 100 milyon euro’luk bir fon açıkladı. Ek olarak Binance Ağustos ayının başında yatırım kolu için yeni bir lideri duyurdu. Kurucu ortak Yi He, eski başkan Bill Qian’ın görevinden istifa etmesinden sonra Binance Labs’ın yeni başkanı olarak atandı.

Öte yandan TÜFE raporunun açıklanmasıyla birlikte lider kripto para birimi Bitcoin (BTC) ve diğer altcoinlerde yaşanan yükseliş etkisini devam ettiriyor. Yazı kaleme alındığında Bitcoin 24.557 dolar seviyesinden işlem görüyor.

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