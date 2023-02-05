Shiba Inu ekosistemine bağlı altcoin için büyük adımlar atılmaya devam ediliyor. Son olarak Yatırımcılar Binance listelemesi adına dilekçe doldurdu.

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Diğer kripto para fiyatlarındaki düşüşe rağmen memecoin rallisinin ortasında, Shiba Inu (SHIB) ekosistemi Bone ShibaSwap (BONE) potansiyeli konusunda yükselişe geçti. Kripto topluluğu Shibarium’un piyasaya sürülmesini beklerken, mevcut senaryoda kripto piyasasına liderlik eden memecoin’lerdi.

Bitcoin (BTC) fiyatı, diğer altcoinlerde olduğu gibi, Fed’in beklenen faiz artırımını gerçekleştirmesinin ardından 24.000 dolar seviyesine doğru cesaret verici yükseliş yaşadı ve bunun ardından bir düzeltmeye tanık oluyor.

Bone Yakında İlk 100’e Mi Girecek?

Shiba Inu baş geliştiricisi Shytoshi Kusama, Shibarium beta sürümünün lansmanı için zaman çizelgesini işaret etti. Kusama’dan gelen ince ipuçlarına dayanarak, SHIB topluluğu Shibarium lansmanının 14 Şubat civarında olacağını umuyordu. Ancak, geliştiricinin Twitter profilindeki son güncelleme ile durumun böyle olmadığı görülüyor.

BONE, Shibarium katman iki blok zincirinin gas token’ı olarak ve ayrıca DEX’in yönetişim sisteminin bir parçası olarak kullanılacak. Bu da Shibarium lansmanı öncesinde bu durumun kripto para birimi etrafında spekülasyonların artmasına yol açıyor. Geliştiriciler, Shibarium piyasaya sürüldükten sonra BONE’un token için bir dizi kullanım durumuna sahip olacağı şekilde çalışıyorlar. Aslında, topluluktan gelen destek o kadar büyük ki, yakın zamanda BONE’un Binance’de listelenmesini destekleyen bir dilekçe imzalandı.

Bone Fiyatında Son Durum

2022 yılının mart ayında piyasaya sürülen BONE token listelendiğinde 0.65 dolar civarında seyrediyordu. Geçmişte küçük fiyat artışlarına da ev sahipliği yapan token 2023 yılının başı itibariyle önlenemez bir yükselişe geçti 1.5 dolar seviyesinin üzerine çıkarak kısa sürede yatırımcılarına x3’ten fazla kazanç getirdi.

Fiyat takip platformu CoinMarketCap’e göre, BONE token şu anda yılın en yüksek seviyesi olan 2 dolara en yakın seviyede ve son 24 saat içinde %22,58 artışla 1,78 dolara yükseldi. Token, mevcut piyasa değerine göre ilk 100 kripto para arasına girerse, BONE yaklaşık %35 artarak 2,40 dolara yükselebilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.