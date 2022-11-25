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Binance CZ Yeni Açıklamalar, Ayı Piyasası Ne Zaman Bitecek? FTX, LUNA Karşılaştırması!

Binance kurucusu ve CEO'su olan CZ yatırımcıların merak ettiği birçok soruyu cevaplandırdı. İşte öne çıkan başlıklar.
22:32
25 Kasım 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Binance CEO’su CZ bugün Atina’da katıldığı etkinlikte önemli sorulara cevap verdi. FTX ve LUNA’yı karşılaştırdı. Hacim bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance’ın CEO’su olan CZ topluluğun merak ettiği soruları cevaplandırdı. Kripto para yatırımcılarını neler bekliyor? Ayı piyasası bitecek mi? LUNA ve FTX benzer olaylar mı?

LUNA ve FTX

Binance CEO’su, FTX yönetiminin kullanıcı parası almadığı konusunda yalan söylediğini ve bunun bir tür saadet zinciri olduğunu söyledi. Tüm endüstrilerin erken aşamada iniş ve çıkışlar yaşadığını söyledi. Tüm yeni endüstrilerin başarılı ve başarısız projeleri olduğunu açıkladı. Diğer taraftan CZ, Terra Luna projesinin Lehman Brothers’a benzer şekilde kötü yönetildiğini söyledi. Binance Meet-up Athens 2022’de konuştu.

CZ yaklaşık 2 saat önce Atina’da olduğunu söylemişti.

“Terra Luna projesi Lehman Brothers gibi kötü yönetildi. Luna’nın kurucuları çöktükten sonra çok fazla parayla çekip gitmediler. Domino etkisi yaratan bir olaylar zinciri gibi çöktü.”

Daha önce de birçok kez LUNA’nın kasıtlı olarak iflasa sürüklendiğini düşünmediğini söyleyen CZ ekibin çok büyük bir hata yaptığının da altını çizmişti. Ancak bunun kasti olmadığını düşündüğünü hep söyledi.

Ayı Piyasası Ne Zaman Bitecek?

Binance CEO’su, kripto ekosisteminin evrimini son birkaç on yılda internetin gelişimiyle karşılaştırdı. CZ Binance borsasının gerçekten kâr elde etmeye odaklanmadığını, ancak sürdürülebilir büyümeye meyilli olduğunu söyledi. Bitcoin‘in 1 milyon dolara ulaşıp ulaşmayacağı sorusu üzerine, “her şey olabilir” dedi. Yeni bir pazarın potansiyel büyüklüğünün mevcut bir pazarın büyüklüğüyle karşılaştırılamayacağını da sözlerine ekledi. Binance CEO’su, 2022’de yaşanan olumsuz olayların ardından 2023’te kripto piyasasının toparlanmasını bekliyor. Sektörün bir yıl öncesine kıyasla şu anda daha sağlıklı olduğunu belirtti.

Kriptonun mevcut durumu hakkında konuşan CZ, kripto gibi kitlesel bir pazar ortamında piyasa duyarlılığının tek bir nedeni olmadığını söyledi. CZ, kripto ayı piyasasının piyasa geçmişine dayanarak daha uzun bir süre devam edebileceğini de sözlerine ekledi.  Pazarın kitlesel benimsemeden ne kadar uzak olduğu sorulduğunda, bunu değerlendirmek için iki bileşen olduğunu söyledi. Kitlesel benimseme, daha fazla insanın kripto para tutmaya başladığı büyümeye ve bu bireylerin net değerindeki kripto payına bağlı olacaktır, diye ekledi. Binance CEO’suna göre kripto paraların kullanımı katlanarak artacak. Bununla birlikte, düzenleyici direnç ve korku göz önüne alındığında yavaş büyümenin daha iyi olacağını düşünüyor.

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