Dünyanın en büyük borsasının yerel token'ı olarak hizmet veren BNB için işler pek yolunda görünmüyor. Peki 2023 yılının başında onu neler bekliyor?

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Binance son haftalarda çok fazla FUD etkisinde kaldı, ancak borsa token’ı son on gün içinde 240 dolarlık destek seviyesinde tutunmayı başardı. Bu, Binance Coin’in satış baskısının en kötü durumlardan kurtulduğu anlamına mı geliyor? Ya da ayılar 2023’ün başlarında fiyatları 250 doların çok altına çekmeyi başarabilecek mi?

Varlık için piyasa yapısı düşüş eğilimini koruyor. 256 dolar direnç seviyesi hem boğalar hem de ayılar için hayati önem taşıyor. Ağırlıklı duyarlılık son haftalarda olumsuzdu, ancak token’ın daha kısa zaman ölçeklerinde değerinin altında olabileceğine dair düşünceler de varlığını sürdürüyor.

Kasım Ayında Yaşananların Sonuçları

21 Kasım’da BNB bir yükseliş emir bloğu oluşturdu ve bu blok Aralık ortasındaki fiyat düşüşü sırasında önemli bir noktaya dönüştü. 16 Aralık’tan bu yana, 250-260 dolar bölgesi sert bir direnç bölgesi olarak görev yaptı.

Bu arada, 240 dolar seviyesi destek olarak hareket etti. Bu seviye 242,4 $ ile %50 Fibonacci geri çekilme seviyesine yakındı.

4 saatlik grafikteki RSI hafif bir yükseliş eğilimi gösterdi. Gösterge nötr 50’nin üzerine çıktı ve onu desteğe çevirdi. Ancak, fiyat 20 Aralık’tan bu yana bir dizi düşük tepe noktası belirledi ve bu da yapının henüz yükseliş eğiliminde olmadığını gösterdi.

OBV de 20 Aralık’tan bu yana sabit kaldı, bu da ne alıcıların ne de satıcıların net bir üstünlüğe sahip olmadığı anlamına geliyordu. Durum böyle olunca, 250 dolarlık direnç bölgesinin bir kez daha reddedilmesi muhtemeldi. Yine de, boğalar %78,6’lık geri çekilme seviyesini desteğe çevirebilirse, 275-280 dolara doğru bir yükseliş söz konusu olabilir.

Volatilite Ve Tersine Dönüş Olabilir

Açık faiz geçtiğimiz hafta boyunca istikrarlı bir şekilde azaldı. OI düştüğünde ve fiyat yatay seyrettiğinde, bu durum paranın piyasadan çıktığını ve varlığa yönelik talep eksikliğini gösterir. Bu nedenle, OI’de önemli bir artış olana kadar eğilim düşüş yönünde kalabilir. Bu durum, BNB’nin 250-256$’ı geçerek kuzeye doğru bir kırılma yaşaması halinde agresif alımlara işaret edecektir.

Likidasyon grafiği, son zamanlarda önemli miktarda yatırımcının likiditeye yönelmediğini gösterdi. Fiyat likiditeden etkilendiğinden, BNB fiyatlarının tersine dönmeden önce yüksek kaldıraçlı pozisyonları temizlemek için keskin bir şekilde dalgalanması oldukça muhtemel olabilir.

Hareketin yukarı yönlü mü yoksa aşağı yönlü mü olacağı ise belirsizliğini koruyor. Bitcoin, geçen haftaki gibi bir geri dönüşten önce 16.200 dolara düşebilir, dolayısıyla agresif BNB boğaları 240 dolar seviyesine alım emirleri oluşturabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.