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Dünyanın hacim bakımından en büyük kripto para borsası Binance pazar payıyla eşdeğer büyüklükte problemler yaşıyor. Kripto paraları ilgilendiren yasal çerçevelerin oluşması şüphesiz sancılı olacak ve irili ufaklı tüm kripto şirketleri bu süreçte acı çekecek. Binance borsası da güçlü pazar payına karşılık olan acıyla yüzleşiyor. Ancak bir gün tüm bu düzenleyici baskı sona erdiğinde kripto para piyasaları önemli bir kilometre taşını geride bırakacak. O halde bugünden inşaya devam etmek gerekiyor.

Binance Yapay Zeka Projesi

Binance CEO’su dakikalar önce yapay zeka ürünü Bicasso’yu duyurdu. Şimdilik test sürecinde olan sistem size yüklediğiniz görsele uygun çıktılar veriyor. Birçok benzer uygulama olduğu için bu şaşırtıcı değil ancak Binance borsasının görselleri yapay zeka ile geliştirip NFT olarak sunduğu yeni ürünü bu alandaki çalışmalarının devam ettiğini gösteriyor. CZ kısa süre önce Twitter hesabı üzerinden aşağıdaki paylaşımı yaptı.

“İşte Bicasso adlı yeni ve eğlenceli bir #Binance yapay zeka ürünü. Yapay zeka ile yaratıcı vizyonlarınızı NFT’lere dönüştürebilirsiniz. Bir deneyin ve onunla ne yaptığınızı bana gösterin.”

Binance CEO’su bu paylaşımı yaptıktan kısa süre sonra test limiti doldu ve CZ şunları yazdı;

“Yapay zeka şu an için fazla çalışıyor. Belki daha fazla klon çevrimiçi olana kadar taleplerinizi biraz sonraya erteleyebilirsiniz…”

Yapay Zeka Altcoinleri

Kasım ayı sonundaki ChatGPT lansmanından bu yana yapay zeka oldukça gündemde ve daha da gündemde kalacak gibi görünüyor. Google, Microsoft ve hatta Elon Musk bu alanda agresif adımlar atıyor, atmaya hazırlanıyor. Birçok şirketin yıllardır devam eden yapay zeka girişimleri hızlandırılıyor. Eğer dev bir teknoloji şirketiyseniz hayatta kalabilmek için yeniliğe hızla ayak uydurmanız gerekir. Belki buna en iyi örneklerden biri NOKIA olacaktır. Şirket cep telefonlarının ilk döneminde en popüler markaların başında geliyordu. Ancak cep telefonları büyük bir evrim geçirdi ve bu alanda geri kaldığı için pazar payını kaybetti.

Bundan sonra da yapay zeka özelinde daha fazla adım göreceğiz. Ancak yatırımcıların özellikle bu alandaki altcoinlere karşı temkinli olması gerekiyor. Kripto çok coşkulu bir alan ve bazı şirketler yapay zeka konusundan ziyade reklamını yapabilmek için bazı altcoinlerle anlaşmalara gidebilir. Bazı anlaşmalar abartıldığı kadar muhteşem şeyler olmayabilir. Ancak kesin olan şey zaman geçtikçe yapay zeka odaklı çok daha fazla çok daha iyi kripto projeleri göreceğiz. Bugün gündemde olanların birçoğunun da sönüp gittiğine şahit olacağız. Tıpkı geçmişte birçok hype alanda olduğu gibi…