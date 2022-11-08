Kripto para piyasasındaki belirsizlik ve satış baskısı devam ederken, Terra Classic (LUNA) de ayakta kalmak için büyük çaba sarf ediyor.

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Kripto para piyasasındaki belirsizlik ve satış baskısı devam ederken, Terra Classic (LUNA) de ayakta kalmak için büyük çaba sarf ediyor.

Binance CEO’sundan Çarpıcı LUNC Açıklaması!

Binance CEO’su Changpeng Zhao dün bir tweet’te, borsasının hala Terra Luna Classic’i (LUNC) elinde tuttuğunu söyledi. Ancak odak noktasının FTT olduğu bir konuşmada, CZ’nin bu bilgiyi neden paylaştığı merak konusu oldu. Yönetici bunu, şirketin Alameda Research’ün FTT varlıklarını tezgah üstü bir fiyatla takas etme teklifini kabul etmeye isteksiz olduğunu açıklarken söyledi. Terra ekosisteminin çöküşü sırasında Binance’in Terra’daki 3 milyon dolarlık erken dönemlerde aldığı 15.4 milyon LUNC’u elinde tuttuğunu belirtmekte fayda var. Özellikle Nisan ayındaki zirvesinde Binance’in LUNC varlıkları yaklaşık 1,6 milyar dolar değerindeydi. Ancak, bugün yaklaşık 3,388 dolar değerinde.

Özellikle Binance CEO’su, Pazar günü bir tweet’te FTT varlıklarını tasfiye etme nedenini tartışırken LUNA’ya atıfta bulundu. CZ’nin açıklamalarına göre şirket, FTX’in LUNA gibi çökmesi durumunda, olası bir FTX iflası ve FTT likidite krizi konusundaki endişeler arttıkça, böylesi bir adım atmayı düşündü. Borsalar arsasındaki savaş kızışırken, FTC CEO’su borsasının asılsız nedenlerden dolayı hedef alındığını iddia etti. Yönetici, çekme işlemlerinde sorun olmadığını ve her şeyin pürüzsüz bir şekilde işlediğini iddia etti.

LUNC Topluluğu Kararlı!

Cumartesi günü 583 milyon dolar değerindeki FTT’yi Binance’e taşıyan bir işlemle ilgili sorular ortaya çıktığında, CZ işlemin arkasında borsasının olduğunu teyit etmişti Pazar günü, Binance yöneticisi FTT varlıklarını tasfiye edeceklerini açıklamıştı. Sam Bankman-Fried, SBF, kullanıcılara borsanın ve likidite durumunun iyi olduğunu garanti etmek için birkaç açıklama yapmış olsa da, çoğu yatırımcı sektördeki birkaç şirketin bu yıl çökmesinden sonra risk almak istemiyor. FTX, iflas eden ya da etmenin eşiğinde olan birçok şirketi kurtarmaya veya satın almaya çalıştı.

LUNC topluluğu, CZ’nin son açıklamalarını topluluğa ait projeye uzun vadeli inancın bir işareti olarak görüyor. Binance ve CZ’nin LUNC topluluğuyla iletişim kurmaya ve onlara destek sunmaya devam ettiğini belirtmekte fayda var. Binance, milyonlarca dolar değerinde LUNC yakmaya devam ediyor. Topluluğun yol haritası umut vaat ediyor.