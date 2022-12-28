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İşlem hacmi bakımından dünyanın en büyük kripto para borsasının CEO’su olan CZ önümüzdeki yıla dair beklentilerini paylaştı. Kripto paranın en etkili isimleri arasında yer alan CZ, Binance imparatorluğunu yönetiyor ve bu şirket kriptoya yön veriyor. Bundan dolayı CZ tarafından yapılan açıklamalar, öngörüler analist görüşlerinden çok daha önemli.

2022 Kripto Değerlendirmesi

Binance CEO’su bugün yaptığı açıklamalarda öncelikle son günlerini yaşadığımız 2022 yılını değerlendirdi. 2022 çoğunlukla Terra, Celsius, Voyager, FTX ve diğerlerinin kriz ve başarısızlıklarıyla tanımlanan bir yıl oldu. Kripto fiyatları tüm zamanların en yüksek seviyelerinden düştü. Yatırımcıların ve piyasaya olan güvenini sarsan bu olaylar ciddi anlamda korkuyu körükledi. Ancak CZ, bu yıl görülen gelişmeler, benimseme ve düzenleyici çerçeveler konusunda iyimserliğini koruyor. Markalar metaverse, NFT, blockchain ve kripto alanına giriyor. CZ bu artan benimsemenin 2022 için bardağın dolu tarafı olduğunu düşünüyor.

“2022’deki tüm zorlukların ortasında, blockchain’in benimsenmesi hiç durmadı ve dünyanın dört bir yanındaki bireyler ve kurumlar mücadeleye atılmaya devam etti. Benimseme açısından gelişmekte olan piyasalar başı çekerken, KPMG, JPMorgan, Rakuten, CVSHealth, Tencent, Fidelity, Baidu, Tesla, Cloudfare, PayPal, American Express, Accenture, Christie’s, BlackRock, Nasdaq, McDonald’s, Google Cloud, Mastercard, Sony ve Nike gibi dünyaca ünlü markalar bu yıl blockchain destekli çözümlerin sunulmasından yararlanan birçok kuruluş arasında yer aldı.”

Binance öncelikle şeffaflık yoluyla güven inşa etmeye, yeniden kazanmaya ve kullanıcı odaklı kalmaya odaklanacak. Binance CEO’su ayrıca daha fazla ülkeye yayılmayı ve daha fazla çalışanı işe almayı, ayrıca Web3 ve blok zinciri inovasyonunu desteklemeyi planlıyor.

2023 Kripto Tahminleri

Binance CEO’su kısa süre önce verdiği bir röportajda topluluk tarafından yöneltilen soruları yanıtladı. Kendisinin Satoshi Nakamoto olup olmadığı gibi birçok soruya neşeyle yanıt verdi. CZ daha fazla ülkenin düzenleyici kurumlarıyla yakın ilişkiler geliştirmekten memnun olduğunu söyledi. Ayrıca Web3’ün önümüzdeki yıl da ilgi duyulan bir alan olacağını düşünüyor. Kullanıcıların fonlarını aynı anda çekmeleri halinde Binance’in çöküp çökmeyeceği konusunda yorum yaparak, rezervlerinde tüm müşteri varlıkların 1:1 oranında tutulduğunun altını çizdi. Binance iflas etse bile müşterilerimiz varlıklarına eksiksiz biçimde ulaşacaktır ifadelerini kullandı.

“2023 ne getirirse getirsin biz hazırlıklıyız. Binance, çeşitli ve misyon odaklı profesyonellerden oluşan mükemmel bir ekibe, uzman bir yönetim paketine ve sağlıklı rezervlere sahiptir. Özünde, dış şoklar karşısında sağlam olan basit bir iş modeli yürütüyoruz. Her şeyden önce, uzun vadeli bir vizyon ve bir dizi temel değer tarafından yönlendiriliyoruz, bu da potansiyel FUD’ye (korku, belirsizlik ve şüphe) rağmen inşa etmeye odaklanmamıza yardımcı oluyor. İnsanların kullandığı araçlar geliştirmeye odaklanmaya devam edeceğiz, ekibimizi genişletmeye devam edeceğiz ve önümüzdeki yıl güçlü projelere yatırım yapacağız.”

Trust Wallet gibi merkezi olmayan cüzdanların yatırımcılar için iyi bir alternatif olduğunu düşünen CZ, dileyen kullanıcıların bu tarz seçenekleri de kullanabileceğini söylüyor. CZ en çok 2023 konusunda iyimser. Önümüzdeki yıl kripto para piyasalarının 2022’ye benzer bir yıkım yaşamayacağını düşünüyor. Veya en azından umuyor diyebiliriz.