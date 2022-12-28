Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


Binance CEO’su ve 2023 Tahminleri! Kripto İmparatoru!

Binance CEO'su 2022 yılını değerlendirdi ve 2023 yılına dair tahminlerini paylaştı.
17:40
28 Aralık 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

İşlem hacmi bakımından dünyanın en büyük kripto para borsasının CEO’su olan CZ önümüzdeki yıla dair beklentilerini paylaştı. Kripto paranın en etkili isimleri arasında yer alan CZ, Binance imparatorluğunu yönetiyor ve bu şirket kriptoya yön veriyor. Bundan dolayı CZ tarafından yapılan açıklamalar, öngörüler analist görüşlerinden çok daha önemli.

2022 Kripto Değerlendirmesi

Binance CEO’su bugün yaptığı açıklamalarda öncelikle son günlerini yaşadığımız 2022 yılını değerlendirdi. 2022 çoğunlukla Terra, Celsius, Voyager, FTX ve diğerlerinin kriz ve başarısızlıklarıyla tanımlanan bir yıl oldu. Kripto fiyatları tüm zamanların en yüksek seviyelerinden düştü. Yatırımcıların ve piyasaya olan güvenini sarsan bu olaylar ciddi anlamda korkuyu körükledi. Ancak CZ, bu yıl görülen gelişmeler, benimseme ve düzenleyici çerçeveler konusunda iyimserliğini koruyor. Markalar metaverse, NFT, blockchain ve kripto alanına giriyor. CZ bu artan benimsemenin 2022 için bardağın dolu tarafı olduğunu düşünüyor.

“2022’deki tüm zorlukların ortasında, blockchain’in benimsenmesi hiç durmadı ve dünyanın dört bir yanındaki bireyler ve kurumlar mücadeleye atılmaya devam etti. Benimseme açısından gelişmekte olan piyasalar başı çekerken, KPMG, JPMorgan, Rakuten, CVSHealth, Tencent, Fidelity, Baidu, Tesla, Cloudfare, PayPal, American Express, Accenture, Christie’s, BlackRock, Nasdaq, McDonald’s, Google Cloud, Mastercard, Sony ve Nike gibi dünyaca ünlü markalar bu yıl blockchain destekli çözümlerin sunulmasından yararlanan birçok kuruluş arasında yer aldı.”

Binance öncelikle şeffaflık yoluyla güven inşa etmeye, yeniden kazanmaya ve kullanıcı odaklı kalmaya odaklanacak. Binance CEO’su ayrıca daha fazla ülkeye yayılmayı ve daha fazla çalışanı işe almayı, ayrıca Web3 ve blok zinciri inovasyonunu desteklemeyi planlıyor.

2023 Kripto Tahminleri

Binance CEO’su kısa süre önce verdiği bir röportajda topluluk tarafından yöneltilen soruları yanıtladı. Kendisinin Satoshi Nakamoto olup olmadığı gibi birçok soruya neşeyle yanıt verdi. CZ daha fazla ülkenin düzenleyici kurumlarıyla yakın ilişkiler geliştirmekten memnun olduğunu söyledi. Ayrıca Web3’ün önümüzdeki yıl da ilgi duyulan bir alan olacağını düşünüyor. Kullanıcıların fonlarını aynı anda çekmeleri halinde Binance’in çöküp çökmeyeceği konusunda yorum yaparak, rezervlerinde tüm müşteri varlıkların 1:1 oranında tutulduğunun altını çizdi. Binance iflas etse bile müşterilerimiz varlıklarına eksiksiz biçimde ulaşacaktır ifadelerini kullandı.

“2023 ne getirirse getirsin biz hazırlıklıyız. Binance, çeşitli ve misyon odaklı profesyonellerden oluşan mükemmel bir ekibe, uzman bir yönetim paketine ve sağlıklı rezervlere sahiptir. Özünde, dış şoklar karşısında sağlam olan basit bir iş modeli yürütüyoruz. Her şeyden önce, uzun vadeli bir vizyon ve bir dizi temel değer tarafından yönlendiriliyoruz, bu da potansiyel FUD’ye (korku, belirsizlik ve şüphe) rağmen inşa etmeye odaklanmamıza yardımcı oluyor. İnsanların kullandığı araçlar geliştirmeye odaklanmaya devam edeceğiz, ekibimizi genişletmeye devam edeceğiz ve önümüzdeki yıl güçlü projelere yatırım yapacağız.”

Trust Wallet gibi merkezi olmayan cüzdanların yatırımcılar için iyi bir alternatif olduğunu düşünen CZ, dileyen kullanıcıların bu tarz seçenekleri de kullanabileceğini söylüyor. CZ en çok 2023 konusunda iyimser. Önümüzdeki yıl kripto para piyasalarının 2022’ye benzer bir yıkım yaşamayacağını düşünüyor. Veya en azından umuyor diyebiliriz.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
İlgili Yazılar
Binance Bu Hafta Neler Duyurdu? Kripto Borsalarında Son Durum Ne?
Binance Bu Hafta Neler Duyurdu? Kripto Borsalarında Son Durum Ne?
Binance’dan Bu Altcoin İçin Kritik Değişiklik Duyurusu: Mart 2023’e Kadar Durduruldu!
Binance’dan Bu Altcoin İçin Kritik Değişiklik Duyurusu: Mart 2023’e Kadar Durduruldu!
Binance Dev Adımı Attı! 2026 Yılına Kadar Yapılacaklar Diğer Ülkelere Örnek Olabilir!
Binance Dev Adımı Attı! 2026 Yılına Kadar Yapılacaklar Diğer Ülkelere Örnek Olabilir!
Binance Hangi Altcoinleri Listeleyecek? Binance Yeni Coinler!
Binance Hangi Altcoinleri Listeleyecek? Binance Yeni Coinler!
Son Dakika! Binance Borsasına Altcoin Kurucusu Dava Açacak!
Son Dakika! Binance Borsasına Altcoin Kurucusu Dava Açacak!
Binance Tarihinde Bir İlk Oldu! Yatırımcılar Artık Bunu Yapıyor!
Binance Tarihinde Bir İlk Oldu! Yatırımcılar Artık Bunu Yapıyor!
Yıkım Kapıda Mı? Binance Hakkında 22 Trilyon İddiası!
Yıkım Kapıda Mı? Binance Hakkında 22 Trilyon İddiası!
Şok Hamle! Binance Satın Alıyor Bu Altcoin Uçuyor!
Şok Hamle! Binance Satın Alıyor Bu Altcoin Uçuyor!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Kısa Vadede Buraya! LUNC Coin İçin Şok Edici Hedef! LUNC Neden Yükseldi?
Grafik Konuşuyor: Bu Altcoin Fırsat Bölgesinde!
Tek Başına Yeterli Mi: Bitcoin ve Altcoin’lerde Teknik Analiz!
ApeCoin Bu Hafta Herkesi Şaşırtabilir! APE Alınır Mı?
Dogecoin Fiyat Tahmini: Boğa Formasyonu Var!
Güncel NFT Haberleri
Bunu da Yaptı! 2.7 Trilyon Doları Yöneten Dünyaca Ünlü Şirketten Yeni Kripto Para Hamlesi!
Bu NFT’ler Çıktığı Gün Yüzde 350 Oranında Yükselmişti! Şimdi Neden Can Çekişiyor?
Beterin Beteri Var! O Token’larda Milyonlarca Dolar Kaybettiler!
Bu Altcoin Tüm Olumsuzluklara Rağmen Güçlü Duruyor! İkinci Büyük Ekosistem Oldu!
NFT Dünyasında Pokemon Bilmecesi! Bu Olayın Sonu Nereye Varacak?
Güncel DEFI Gelişmeleri
Minareyi Kılıfına Uyduramadı! Amerika’dan Kripto Para Tutuklaması!
Ünlü Platformdan Dikkat Çeken Rapor: En İyi DeFi Altcoin’i O!
Yüz Milyonlarca Doları Yöneten Şirket Kripto Paralarda Orayı İşaret Etti: Kaya Gibi Sağlam
Kripto Paralarda Kırmızı Alarm! Bu Değer Şubat 2021’den Bu Yana İlk Kez 40 Milyar Doların Altında!
İflas Söylentisiyle Eriyordu! Yeni Hamleyle Altcoin Şimdi Yükseliyor!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022