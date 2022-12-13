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Birkaç gündür Binance hakkında ortaya atılan iddialar yatırımcıları paniğe sevk etti. CEO biraz önce konuştu. Kripto para yatırımcılarının ciddi bir panik içinde olduğunu gören CZ sürece dair bazı açıklamalarda bulundu. Şimdilik Binance kullanıcıları para çekme işlemlerinde herhangi bir sorun yaşamıyor ancak bunun bir bankrun’a dönüşmesi özellikle emir defterlerinin anormal hareketler yapmasına neden olabilir.

Binance Açıklaması

Binance CEO’su CZ son yaşanan aşırı para çekme talebinin normal bir süreç olduğunu düşünüyor. Net giriş ve çıkışların normal olduğunu söyleyen CEO, rutin işlerini yapmaya devam ettiklerini söyledi. Yatırımcıların endişelenmesine gerek yok diyerek bu tarz stres testlerinin merkezi kripto borsaları tarafından düzenli olarak yapılmasına ihtiyacı vurguladı. Bankalar da benzer stres testleri yapar ve en kötü senaryoda ayakta kalıp kalamayacaklarını görür. Sorun şu ki bu bir test değil ve insanlar gerçekten borsadan yoğun biçimde para çekiyor.

“Bugün borsadan çıkışlar gördük (net 1.14 milyar $). Bunu daha önce de görmüştük. Bazı günler net para çekilir, bazı günler net para yatırılır. Bizim için her zamanki gibi bir süreç. Aslında her bir borsada dönüşümlü olarak “para çekme stres testi” yapmanın iyi bir fikir olduğunu düşünüyorum.”

Tek sorun borsadaki normal kullanıcıların çektiği bakiyeler değil. Jump gibi piyasa yapıcılar da Binance borsasından net çıkışlar yapıyor. Bu durum ilerleyen günlerde devam ederse birçok emir defterinin boşaldığını görebiliriz. Piyasa yapıların terk ettiği emir defterleri anormal fiyat hareketlerine neden olacaktır.

Kripto Paralar Son Durum

Binance etrafındaki FUD’a rağmen Bitcoin bugün 18.000 doları gördü. Düşük gelen enflasyon verisi kripto para yatırımcılarının risk iştahını artırdı. Yarın yapılacak Fed toplantısı öncesinde yaşanabilecek en iyi şey beklenti altı açıklanacak enflasyon verisiydi. Yarın Fed, %2 enflasyon hedeflerini vurgulayarak ayaklarını gazdan bir miktar çekeceklerini söyleyecek. 4 toplantıdır 75bp artış yapan kurum risk piyasalarını fazlasıyla baskıladı.

Önümüzdeki aylarda da enflasyonun azalan konut talebi ve düşen enerji fiyatları nedeniyle düşüşünü devam ettirmesi muhtemeldir. Kripto paraların kendi özelindeki sorunlar (mesela Genesis’in potansiyel iflası) korkuyu yeniden artırmazsa önümüzdeki birkaç ay boyunca Bitcoin’in daha pozitif seyrettiğini görebiliriz. Bu durum altcoinlere de yansıyacaktır.