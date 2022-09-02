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2017 yılında hayatımıza giren fakat kısa sürede hacim bakımından dünyanın en büyük borsası olan Binance’ın CEO’su CZ konuştu. Binance dünyanın en eski kripto para borsası değil hatta ondan çok önce faaliyetine başlayıp 10’uncu yıl dönümünü kutlayan, buna hazırlanan borsalar bile var. Fakat hacim bakımından onu geçebilen yok. Bu Binance borsasının kripto para endüstrisinin en büyük oyuncularından biri yapıyor.

Binance CEO’sundan Açıklama

Binance CEO’su Changpeng Zhao (CZ), borsanın Çin ile gizli ilişkileri olduğunu iddia eden eleştirmenlere yanıt verdi. CZ’nin eleştirmenlere yanıtı, Binance aracılığıyla 1 Eylül’de yayınlanan bir blog gönderisinden geldi ve eski bir Washington Post gazetecisiyle Twitter’daki tartışmadan kaynaklanıyor. Guangying Chen kim? Çin vatandaşı Guangying Chen‘in Bijie Tech’in (2015’te kurduğu bir şirket) ve muhtemelen Binance’in gizli sahibi olduğunu iddia eden bir komplo teori ortaya atılmıştı.

Ancak Binance CEO’su iddialarda adı geçen kişinin bir arkadaşı aracılığıyla tanıştığı bir meslektaşı olduğunu söyledi. Scam Binance gibi web siteleri, Chen’in bir aşamada hem Bijie Tech hem de Binance hisselerinin %93’üne sahip olduğunu iddia ediyor. CZ, bu tür söylentilerin “bir rakibin anonim bir mikro site aracılığıyla başlattığı eski bir kampanyadan” kaynaklandığını belirtti.

“Sonuç olarak hem kendisi hem de ailesi medya ve çevrimiçi troller tarafından hedef alındı ​​ve taciz edildi. Bunun onun hayatı üzerinde ne kadar olumsuz bir etkisi olacağını bilseydim, o zaman bu kadar zararsız bir adım gibi görünen bir adım atmasını asla istemezdim”

Binance Çin Devletinin Mi?

Yıllardır bu iddia ortaya atılır. Aslında CZ bu tarz hoaxların (yalan ancak gerçekçi viral hikayeler, rakibe zarar vermeyi, karalamayı hedefleyen kampanyalar) şirketini hedef aldığını uzun süredir söylüyor. Daha fazlasını da biliyor olacak ki, Avalanche hakkında CryptoLeaks tarafından ortaya atılan “davalarla yıldırma” iddialarının ardından “biz rakip bile değiliz” açıklaması yaparak şaşkınlığını ifade etmişti. Ardından Avalanche bunu yalanladığı için paylaşımını sildi.

CZ, Çin hükümetiyle herhangi bir yakın bağı olmadığını söyledi ve bu iddiaları reddetti. Ayrıca şunları söyledi;

“Binance’ın bugün karşı karşıya olduğu en büyük zorluk, bizim (ve diğer tüm offshore borsalarının) Çin’de bir suç örgütü olarak görülmesidir. Aynı zamanda, batıdaki muhalefetimiz bizi bir ‘Çinli şirket’ olarak resmetmek için elinden geleni yapıyor”.

Yani CZ, batıda Çinli Çin’de ise suç örgütü lideri muamelesi görüyor. CZ, kötü niyetli çıkarımların kendisinin ve diğer birkaç Binance çalışanının Çinli etnik kökene sahip olmasından kaynaklandığı ve bu durumun Binance’i özel çıkarlar, medya ve hatta endüstrimizden nefret eden politika yapıcılar için kolay bir hedef haline getirdiği görüşünde.

“Tüm bu karalamaların temelinde Çin kökenli olmamız yatıyor. Çinli çalışanlarımız var ve etnik olarak Çinliyiz yani onlara göre gizlice Çin hükümetine çalışmamız gerekiyor”.

CZ, Binance’in Fransa, İspanya, İtalya, BAE ve Bahreyn gibi birçok ülkede yan kuruluşları olduğunu ve dünya çapında bir ekip oluşturduğunu sözlerine ekledi.

“Geçtiğimiz iki yılda, Avrupa ve Orta Doğu’ya genişledikçe ve daha üst düzey bir liderlik ekibi topladıkça, Binance’in yönetici ekibine artık Avrupalılar ve Amerikalılar daha fazla hakim. Daha geniş çalışan tabanımız daha da küresel olarak dağıtılıyor. Bu gerçeklere rağmen, bazı insanlar bize ‘Çinli şirket’ demekte ısrar ediyor”.

12 yaşında Çin’den Kanada’ya kaçan CZ, daha sonra 2015 yılında bir şirket kurmak için geri döndü, ancak daha sonra Çin hükümeti tarafından kapatıldı. CZ, Temmuz 2017’de Binance’i başlatmak için birkaç eski Bijie Tech çalışanını getirdiğini söyledi, ancak Çin hükümeti altı hafta sonra kripto borsalarının Çin’de faaliyet göstermesine izin verilmediğini belirten bir muhtıra yayınlayarak onu tekrar yasakladığını açıkladı.

Binance borsasının halen resmi bir merkezi bulunmuyor.