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Küresel ölçekte kripto para borsalarının toplam işleminin yüzde 50’den fazlasını elinde tutuyor ve FTX çöküşünü tetikledi. Evet, Binance borsası en büyük rakiplerinden birinin belini kırdı. FTX borsası iflas etti ve bugün on milyarlarca dolarlık borcu var. Yatırımcıların yaklaşık 9 milyar dolar değerinde mevduatı ise buharlaştı. Binance CEO’su tüm bu konuları ele aldı.

Binance Açıklama

Bu tabiri FTX iflası süreci yeni başladığında duymuştuk. Evet CZ yeniden “devenin belini kıran saman” açıklamasını yaptı. Binance kurucu ortağı ve CEO’su Changpeng Zhao, TechCrunch Sessions’ta FTX‘in çöküşünü yorumladı. CZ şunları söyledi;

“Hala o kadar fazla etkim olduğunu düşünmüyorum. Bence bardağı taşıran son damla biz olduk. Bu gerçekten güçlü bir saman çöpü değil. Buna yol açan bir sürü şey var. Ben sadece onu iten son şey olmuş olabilirim”.

Son birkaç gündür dile getirdiği bazı endişeleri tekrarladı. CZ, FTX’in patlamasının kısa vadede olumsuz bir olay olduğuna, ancak uzun vadede olumlu bir etkisi olacağına inanıyor.

“Birçok tüketici mali açıdan gerçekten zarar görmüş durumda, FTX‘e takılmış paraları var vs. Bu durum sektöre olan güveni ve inandırıcılığı gerçekten sarsacak. Yapmamız gereken çok daha fazla eğitim var. İşletmelerimizin şeffaflığını önemli ölçüde artırmamız gerekiyor. Bu da aslında muhtemelen iyi bir şey.”

CZ aynı zamanda Binance ve FTX’in işleyiş anlamında tamamen farklı olduğunu savunuyor.

“Bugün hala kârlı bir iş yürütüyoruz, iyiyiz. FTX‘in kaybettiği para miktarı, taşıdıkları müşteri fonlarının miktarı ve oradaki durum beni çok şaşırttı.”

Kripto Paraların Geleceği!

Kripto kışı beklenenden daha uzun sürerse, Binance CoinMarketCap ve Trust Wallet gibi diğer ürünlerinden gelir elde etmeye başlayabilir. CoinMarketCap platformunu satın aldıkları sırada ayda 3 milyon dolar reklam geliri olduğunu söyleyen CZ bunu kaldırdıklarını ancak eğer kripto kışı uzarsa buradan kazanç elde edebileceklerini söyledi.

“Adil bir endişe, ancak rezerv kanıtımız var ve denetçilerle, düzenleyicilerle çalışıyoruz. Mümkün olduğunca şeffaf olmak istiyoruz. FTX’ten çok farklı bir durumdayız”.

Peki kurtarma fonuyla alakalı son gelişmeler neler?

“Etrafta çok fazla rakamlar gördüm. 2 milyar dolardan bahsediyorlar bunun yeterli veya fazla olduğuyla ilgili şimdilik bir şey söyleyemem. Belirli anlaşmalar hakkında yorum yapamam. Gizlilik sözleşmelerinin yürürlükte olduğunu varsayıyorum ama çok sayıda projeye bakıyoruz. Haberlerde duyduğunuz neredeyse tüm projeler bizimle konuşmuş olacak”.

Genesis için de bir hamle yapabileceklerinin sinyalini böylece verdi. Nitekim Genesis ve Binance borsasının da adı birlikte geçiyordu.

CZ uzun vadede kripto paraların başarıya ulaşacağına inanıyor. İnsanları merkezi olmayan cüzdan veya soğuk cüzdanları “nasıl kullanılacağını öğrendikten sonra” kullanmaya teşvik ediyor.