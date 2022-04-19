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Binance CEO’su Açıkladı! BNB İle İlgili Önemli Gelişme

Dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance CEO'su Changpeng Zhao geçtiğimiz dakikalarda yayınladığı bu duyuruda BNB ile ilgili önemli bir gelişmeyi duyurdu.
12:00
19 Nisan 2022
Binance CEO'su Açıkladı! BNB İle İlgili Önemli Gelişme
Yazar: Emre Aydıner

Dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance CEO’su Changpeng Zhao geçtiğimiz dakikalarda resmi Twitter hesabından bir açıklama yaptı. CEO Changpeng Zhao, yayınladığı bu duyuruda Binance Coin (BNB) ile ilgili önemli bir gelişmeyi duyurdu.

Binance, 740 Milyon Dolarlık BNB Yakacak

Piyasa hacmi bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası Binance‘in CEO’su Changpeng Zhao, geçtiğimiz saatlerde yeni bir Tweet yayınladı. Zhao, yayınladığı bu tweet’te “741.840.738 dolar değerindeki #BNB’nin yakında dolaşımdan çekileceğini söyledi.

Binance CEO’sunun Twitter hesabından yaptığı paylaşımın tamamı şu şekilde;

741.840.738 dolar değerindeki #BNB yakında tedavülden kaldırılacak.

Gerçek zamanlı bilgi: 👇
https://bnbburn.info

BNB deflasyonisttir. Bunun ne anlama geldiğini bilmiyorsanız, bu dünyada şanslı olmak için temel finansal bilgiden yoksunsunuz demektir. Sert ama gerçek. Öğrenme zamanı.

1.8 Milyondan Fazla BNB Yakılacak

BNB yakımı konusunda detaylı bilgi sağlanan https://bnbburn.info/ adresindeki veriler, BNB Zinciri bu çeyrekteki ilk kullanımında 1.8 milyondan fazla Binance coin’in (BNB) yakılacağını ve bununla birlikte yakma işleminin BNB başına ortalama 403 dolar fiyatla gerçekleştirileceğini gösteriyor.

BNB, BNB Zinciri ekosistemine güç sağlar ve BNB İşaret Zinciri ile BNB Akıllı Zincirinin yerel kripto para birimidir. Öyle ki BNB 2017’de ilk para teklifinden (ICO) sonra kripto borsası Binance tarafından yayınlandı.

BNB, toplam arzını 100.000.000 BNB’ye düşürmek için bir otomatik yakma sistemi kullanırken, otomatik yakma mekanizması, BNB’nin fiyatına ve çeyrek boyunca BNB Akıllı Zincirinde (BSC) oluşturulan blok sayısına göre yakılacak BNB miktarını ayarlar.

İçeriğin kaleme alındığı an itibarıyla popüler altcoin Binance Coin (BNB), CoinMarketCap verilerine göre son 24 saatte %4.57’lik bir artışla 416 dolar seviyesinden alım satım işlemi görmeye devam ediyor.

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