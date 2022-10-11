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  •   Binance CEO’su Zhao, Elon Musk’a Yatırım Teklifini Yineledi

Binance CEO’su Zhao, Elon Musk’a Yatırım Teklifini Yineledi

Binance CEO’su Changpeng Zhao, Elon Musk’ın Twitter'ı satın alma teklifine 500 milyon dolara kadar finansman desteğinde bulunabilecekleri yönündeki teklifini yineledi.
12:45
11 Ekim 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 3 Dakika

Bloomberg’e konuşan hacim bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası Binance’ın CEO’su Changpeng Zhao, uzun zamandır devam eden sert kripto kışına rağmen bu yıl satın alımlar yapma ve yatırımlar için 1 milyar dolardan fazla harcayabileceklerini söyledi. Zhao, ayrıca Elon Musk’ın Twitter’ı satın alma teklifine finansman desteğinde bulunmak istediklerini yineledi.

Binance CEO’su Yatırım Teklifini Yineledi

Binance, Mayıs ayında Elon Musk‘ın Twitter’ı satın almak için sunduğu 44 milyar dolarlık teklifine yatırım yapmak istediği haberi ile gündeme gelmişti. Bloomberg’e konuşan Binance CEO’su Changpeng Zhao, bir kez daha ünlü milyarder Musk’ın Twitter’ı satın alma teklifine yatırım yapmak istedikleri belirtti. Zhao, Musk’ın Twitter’ı satın alma teklifine yatırım yapmanın borsanın bu yıl içerisindeki en önemli öncelikleri arasında olduğunu söyledi.

Zhao, Binance‘ın bu yıl şimdiye kadar 67 projeye 325 milyon dolar yatırım yapma taahhüt bulunduğunu belirtti. Borsa, 2021 yılında 73 proje için 140 milyon dolarlık yatırım taahhütünde bulunmuştu. Öte yandan bu yıl içerisinde yapılması için taahhütte bulunulan rakama medya şirketi Forbes’e yapılacak 200 milyon dolardan fazla yatırım ve Musk’ın Twitter’ı satın alma teklifine yapılacak 500 milyon dolarlık yatırımın dahil edilmediğini not etmek gerekiyor.

Kripto kışının ortasında iflasını duyuran şirketleri kurtarmak için yaptığı girişimlerle sık sık gündeme gelen FTX’in CEO’su Sam Bankman-Fried‘ın da Musk’ın Twitter’ı satın alma teklifine 5 milyar dolarlık destek sağlamak istediğini ortaya çıkmıştı. Geçtiğimiz günlerde sızdırılan belgelerde Sam Bankman-Fried’in baş danışmanı Will MacAskill’in Mart ayında Musk ile Twitter’ı satın alma konusunu görüşmek üzere iletişime geçtiği ve 5 milyar dolara kadar destekte bulunabileceklerini aktardığı görüldü. Musk’ın şimdiye kadar hem Binance hem de FTX cephesinden gelen tekliflere kayıtsız kalmış durumda.

Elon Musk’ın Twitter’ı Satın Alma Hikayesi

Öte yandan Elon Musk’ın Nisan ayında başlattığı ve adeta bir yılan hikayesine dönen Twitter‘ı satın alma girişimi tüm hızıyla sürüyor. Musk’ın açıklamaları ve tutarsız tavrı sebebiyle başlayan çekişmeler, Twitter’ın mahkemeye başvurmasıyla devam etti. Musk, mahkemenin başlamasından hemen önce, geçen hafta Twitter yönetimi ile yeniden görüşmelere başlama kararı aldığını Twitter üzerinden takipçileriyle paylaştı. Ünlü isim komisyona sunduğu raporda neden karar değiştirdiğini de belirtti.

Yılan hikayesine dönen süreçte, Musk’ın Twitter’ın bot hesap oranını doğru bir şekilde açıklamadığı ve bu bakımdan sahte kişiler için para ödemek istemediğini söylemesinin ardından işler kızışmıştı. Bu söylemin halen arkasında olan Musk, ilk söylediğini yaparak Twitter’ı satın alacak gibi duruyor. Ünlü milyarder, attığı bir tweet’te, “Twitter’ı satın almak, her şey uygulaması olan X’i yaratmayı hızlandıracak.” diyerek popüler sosyal medya platformunu X adını verdiği projesini için kullanacağının sinyalini vermiş oldu.

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