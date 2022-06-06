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Binance borsasında işlem gören popüler altcoin hackerların hedefindeydi. Çok sayıda kullanıcısı bulunan Web3 uygulaması ne yaptı? Siber saldırılar kripto paralara özgü bir problem değil. Büyük şirketler, dev sosyal medya uygulamaları hatta devletler bile hackerların saldırılarıyla ciddi kayıp yaşayabiliyor.

Stepn (GMT)

Solana ekosisteminde faaliyet gösteren web3 yaşam tarzı uygulaması olan Stepn, kısa süre önce platformlarının birden fazla DDOS saldırısına maruz kaldığını açıkladı. Stepn, kullanıcılarını uyarmak için Twitter üzerinden duyuru yayınladı.

En popüler move-to-earn uygulaması olan Stepn tahmini olarak 1-12 saat arasında tekrar faaliyet geçeceklerini açıkladı. Yazı hazırlandığı sırada ise internet sitesine erişim sağlanabiliyor. Stepn, kullanıcıları bir NFT yardımıyla yürüyüş, koşu alışkanlıkları benimsemeye teşvik ederek onlara token ödülü dağıtıyor. Ortalama 40-60 gün içinde aldığınız NFT ayakkabının bedelini amorti edebiliyorsunuz.

Saldırının Sebebi Ne?

DDOS saldırıları platformdaki kapsamlı bot etkinliğini sınırlamayı amaçlayan başka bir önemli yükseltme ile platformun yayınlanmasından kısa bir süre sonra gelir. Hile Karşıtı veya SMAC için Stepn Modeli olarak adlandırılan yükseltme, Stepn kripto ödülleri kazanmak için haksız yöntemler kullanan uygulamadaki sahte bot etkinliğini ortadan kaldırmak için kullanıldı.

DDOS saldırıları, bir internet sitesine veya uygulamaya taşıyabileceğinden daha fazla trafik yükü bindirir. Sunucular yoğunlaşan ve kapasitesini aşan internet trafiğine artık cevap veremez hale gelir ve saldırı başarıya ulaşır. Yeterli saldırı kapasitesi olduktan sonra alınan önlemler DDOS saldırılarını önlemekte ciddi başarı gösteremez. Yani bu saldırının Stepn sistemlerini erişilemez hale getirmesi herhangi bir zafiyetten kaynaklanmamaktadır.

Yeni SPAC yükseltmesi hakkında ayrıntılı bilgi veren Stepn, uygulamasında sahte bot etkinliğini tespit etmek için yapay zeka teknolojisini kullanacağını söyledi. Mobil oyun ve uygulamalar için kolayca hileler geliştirilebiliyor. Böylece uygulamayı çok daha verimli kullanıyor gibi görünerek daha fazla ödül elde edebiliyorsunuz. Üstelik yürümeniz gereken yolu bu hileler, sistemi kandırarak siz evden çıkmadan yürümüşsünüz gibi gösteriyor.

Çalkantılı bir haftaya ve bir dizi DDOS saldırısına maruz kalmasına rağmen, GMT token fiyatı yazı hazırlandığı sırada %10 artış gösterdi. Çin bölgesindeki kullanıcılarına hizmet vermeyeceğini açıkladıktan sonra hızla düşen fiyat Stepn (GMT) yatırımcılarına ciddi kayıplar yaşattı.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.