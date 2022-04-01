X
Al / Sat
Takip Ettiğimiz NFT & Metaverse Projeleri Burada!


  • CoinTürk
  • Binance
  •   Binance Artık Daha Güçlü! Şirketten Önemli Hamle!

Binance Artık Daha Güçlü! Şirketten Önemli Hamle!

Binance iki önemli müjdeyi toplulukla paylaştı. Şirketin gelecek planları neler?
18:38
1 Nisan 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Dünyanın hacim bakımından en büyük kripto para borsası olan Binance yeni bir müjdeyi paylaştı. Kripto para yatırımcılarının yoğun olarak kullandığı borsa sık sık önemli isimleri bünyesine transfer ediyor. Dev şirketlerin en değerli elemanlarını bünyesine katan Binance iki yeni transfer daha yaptı.

Binance Artık Daha Güçlü

Binance, Microsoft ve Google gibi Silikon Vadisi firmalarının 30 yıllık emektarı Rohit Wad’ı işe aldı. Wad, yeni Baş Teknoloji Sorumlusu olarak Binance bünyesinde çalışacak. Hareket, dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance’nin ana akım ekonomideki rolünü genişletmek için çalıştığı bir zamanda geldi. Wad’ı işe almak bu planın önemli bir parçası gibi görünüyor.

Binance, haberi açıklayan bir yayında “Wad, ölçeklenebilir, uyumlu ve hızlı Web3 hizmetleri ve çözümlerinin mühendisliğinden sorumlu olacak” dedi.

“Ekibi kriptoya kitlesel olarak kabul ettirecek ve Web3 teknolojisine giriş engelini azaltacak ürünler geliştirme konusunda rehberlik edecek”.

Wad, kariyerine 1990’ların başında Microsoft’ta Excel ve Bing gibi temel yazılım ürünlerinin oluşturulmasına yardımcı olarak başladı. Google ve Facebook’ta çalıştıktan sonra, Ürün ve Mühendislikten Sorumlu Kurumsal Başkan Yardımcısı rolünü üstlenmek üzere 2016’da Microsoft’a geri döndü.

İki Büyük Transfer

Binance, Singapur merkezli seyahat devi Agoda’nın üst düzey yöneticilerinden Mayur Kamat’ı yeni ürün başkan yardımcısı olarak görevlendirdiğini duyurdu. Bugün iki önemli ismi bünyesine kattığını açıklamış oldu.

Tüm bunlar, Binance’in CEO’su Changpang Zhao‘nun şirketin kripto market dışındaki şirketleri hedef alan bir dizi satın alma gerçekleştirmeyi planladığını açıklamasından bir ay sonra geldi. CZ, “Her ekonomik sektörde bir veya iki hedef belirlemek ve bu hedeflere yatırım yapmak ve bunları kriptoya getirmeye çalışmak istiyoruz” dedi.

CZ’nin kişisel servetinin 100 milyar dolara yakın olduğu düşünülüyor. Ancak ABD ve dünyadaki ajanslar, borsada yasa dışı işlemler olduğuna dair iddialar hakkında soruşturma yürütürken ve kara para aklama karşıtı uygulamalarını inceledikçe Binance de düzenleyici sorunlarla boğuşuyor. Geçen yıl şirket, düzenleme ve uyum konularını ciddiye aldığını göstermek için IRS, Interpol ve siyaset dünyasından yöneticiler alarak itibarını güçlendirmek için agresif adımlar attı.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Kendi NFT’lerinizi Oluşturun! Fotoğraflarınızı Nasıl NFT’ye Çevirebilirsiniz?
Kendi NFT’lerinizi Oluşturun! Fotoğraflarınızı Nasıl NFT’ye Çevirebilirsiniz?
Yatırımımı 2’ye Katladım! Bu Altcoin Bana Ne Kadar Kazandırdı?
Yatırımımı 2’ye Katladım! Bu Altcoin Bana Ne Kadar Kazandırdı?
NFT İle Para Kazanma Tecrübem! İzle, Araştır ve Doğru Zamanı Bekle!
NFT İle Para Kazanma Tecrübem! İzle, Araştır ve Doğru Zamanı Bekle!
Fractal Tecrübem! NFT Yatırımı Düşündüğünüz Kadar Karmaşık Değil!
Fractal Tecrübem! NFT Yatırımı Düşündüğünüz Kadar Karmaşık Değil!
NFT’nin Merak Edileni: Mint Etmek, Mintlemek Nedir?
NFT’nin Merak Edileni: Mint Etmek, Mintlemek Nedir?
Metaverse Fırsatları! 20 Yıllık Geçmişi ve Diğer Tüm Detaylar!
Metaverse Fırsatları! 20 Yıllık Geçmişi ve Diğer Tüm Detaylar!
Tarihin En Tuhaf Kripto Para Hikayesi!
Tarihin En Tuhaf Kripto Para Hikayesi!
30 Güvenlik Önlemine Dikkat! Kripto Para Cüzdanınız Kolayca Hacklenebilir!
30 Güvenlik Önlemine Dikkat! Kripto Para Cüzdanınız Kolayca Hacklenebilir!
İlgili Yazılar
Oyun Oynayarak 1 Bitcoin Kazanabilirsiniz! Binance “The Bitcoin Button Game” Nedir?
Oyun Oynayarak 1 Bitcoin Kazanabilirsiniz! Binance “The Bitcoin Button Game” Nedir?
Binance’den Yeni Listeleme! Bu Altcoin’in Fiyatı Uçuşa Geçti
Binance’den Yeni Listeleme! Bu Altcoin’in Fiyatı Uçuşa Geçti
Sıcak Gelişme: Binance Bu Bölgede Kısıtlandı!
Sıcak Gelişme: Binance Bu Bölgede Kısıtlandı!
Binance, Sınırlarını Genişletiyor! Popüler Finans Kurumuyla Anlaşma İmzaladı
Binance, Sınırlarını Genişletiyor! Popüler Finans Kurumuyla Anlaşma İmzaladı
Binance’den Önemli Hamle! Popüler Kripto Para Borsası Sınırlarını Genişletiyor
Binance’den Önemli Hamle! Popüler Kripto Para Borsası Sınırlarını Genişletiyor
Polygon Ağındaki Tüm İşlemler Askıya Alındı: Binance’den Son Dakika Açıklamaları!
Polygon Ağındaki Tüm İşlemler Askıya Alındı: Binance’den Son Dakika Açıklamaları!
Binance Duyurdu, Program Geçici Olarak İptal!
Binance Duyurdu, Program Geçici Olarak İptal!
Binance’den Yeni Listeleme Duyurusu Geldi! Bu Altcoin Fiyatı Fırladı
Binance’den Yeni Listeleme Duyurusu Geldi! Bu Altcoin Fiyatı Fırladı
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Güncel NFT Haberleri
NFT’ler İçin Yeni Dönem: Kredi Kartı İle Ödeme Bu Platformda Başladı!
Rock’n’Verse’ün Dev NFT Çekilişi Bugün: 8,35 Ethereum (ETH) Giveaway!
Bir Fast Food Zinciri Daha NFT Trenine Atladı!
Popüler Sosyal Medya Devi, 'Kripto Spekülasyonlarını' Gerekçe Gösterdi! NFT Hesaplarını Engelledi
Sosyal Medya Devi, ‘Kripto Spekülasyonlarını’ Gerekçe Gösterdi! NFT Hesaplarını Engelledi
Son Teknik Analizler
MATIC, LRC, XRP ve ADA Coin Yorumları!
Solana (SOL), Cardano (ADA) ve Polkadot (DOT) Grafik!
Bitcoin, LUNA, AVAX, ETC ve EGLD Yorum!
Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) ve Ripple (XRP) Yorum!
Güncel DEFI Gelişmeleri
DeFi Platformu Hacklendi! Milyonlarca Dolar Kayıp!
Bu Altcoin’ler Yükselişe Liderlik Ediyor: İşin İçinde DeFi Var!
Ünlü Borsa’dan DeFi Projesi: CeFi ve DeFi Birleşimi!
İki DeFi Protokolü Saldırıya Uğradı! Bu Altcoin'ler Çakıldı! İşte Saldırının Bilançosu
İki DeFi Protokolü Saldırıya Uğradı! Bu Altcoin’ler Çakıldı! İşte Saldırının Bilançosu
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin Haberleri
Bitcoin ve Kripto Paralara Nereden Başlamalı, Nasıl Takip Etmeli?
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022