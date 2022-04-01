Dünyanın hacim bakımından en büyük kripto para borsası olan Binance yeni bir müjdeyi paylaştı. Kripto para yatırımcılarının yoğun olarak kullandığı borsa sık sık önemli isimleri bünyesine transfer ediyor. Dev şirketlerin en değerli elemanlarını bünyesine katan Binance iki yeni transfer daha yaptı.

Binance Artık Daha Güçlü

Binance, Microsoft ve Google gibi Silikon Vadisi firmalarının 30 yıllık emektarı Rohit Wad’ı işe aldı. Wad, yeni Baş Teknoloji Sorumlusu olarak Binance bünyesinde çalışacak. Hareket, dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance’nin ana akım ekonomideki rolünü genişletmek için çalıştığı bir zamanda geldi. Wad’ı işe almak bu planın önemli bir parçası gibi görünüyor.

Binance, haberi açıklayan bir yayında “Wad, ölçeklenebilir, uyumlu ve hızlı Web3 hizmetleri ve çözümlerinin mühendisliğinden sorumlu olacak” dedi.

“Ekibi kriptoya kitlesel olarak kabul ettirecek ve Web3 teknolojisine giriş engelini azaltacak ürünler geliştirme konusunda rehberlik edecek”.

Wad, kariyerine 1990’ların başında Microsoft’ta Excel ve Bing gibi temel yazılım ürünlerinin oluşturulmasına yardımcı olarak başladı. Google ve Facebook’ta çalıştıktan sonra, Ürün ve Mühendislikten Sorumlu Kurumsal Başkan Yardımcısı rolünü üstlenmek üzere 2016’da Microsoft’a geri döndü.

İki Büyük Transfer

Binance, Singapur merkezli seyahat devi Agoda’nın üst düzey yöneticilerinden Mayur Kamat’ı yeni ürün başkan yardımcısı olarak görevlendirdiğini duyurdu. Bugün iki önemli ismi bünyesine kattığını açıklamış oldu.

Tüm bunlar, Binance’in CEO’su Changpang Zhao‘nun şirketin kripto market dışındaki şirketleri hedef alan bir dizi satın alma gerçekleştirmeyi planladığını açıklamasından bir ay sonra geldi. CZ, “Her ekonomik sektörde bir veya iki hedef belirlemek ve bu hedeflere yatırım yapmak ve bunları kriptoya getirmeye çalışmak istiyoruz” dedi.

CZ’nin kişisel servetinin 100 milyar dolara yakın olduğu düşünülüyor. Ancak ABD ve dünyadaki ajanslar, borsada yasa dışı işlemler olduğuna dair iddialar hakkında soruşturma yürütürken ve kara para aklama karşıtı uygulamalarını inceledikçe Binance de düzenleyici sorunlarla boğuşuyor. Geçen yıl şirket, düzenleme ve uyum konularını ciddiye aldığını göstermek için IRS, Interpol ve siyaset dünyasından yöneticiler alarak itibarını güçlendirmek için agresif adımlar attı.