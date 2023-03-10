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  •   Bilinmezliğin Kralı Altcoin Karmaşadan Kurtulamıyor! Önce Yüzde 10 Arttı Sonra Yüzde 10 Düştü! Şimdi Ne Olacak?

Bilinmezliğin Kralı Altcoin Karmaşadan Kurtulamıyor! Önce Yüzde 10 Arttı Sonra Yüzde 10 Düştü! Şimdi Ne Olacak?

Kripto paraların tam anlamıyla kör düğümü olan bu altcoin'de fiyat hareketleri de dengesizlik göstermeye devam ediyor. Bu durum yatırımcıyı üzebilir.
21:30
10 Mart 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Geçtiğimiz birkaç gün Ripple (XRP) için muazzam bir fiyat artışına sahne oldu ve yükseliş onu Ocak ayında ulaştığı fiyat bölgesine taşıdı. Ancak son fiyat hareketi, XRP’nin mevcut kripto piyasası düşüşünün dalgalanma etkisini yaşıyor olabileceğini gösteriyor.

Ripple Düşüşü

Ripple (XRP) son beş gün içinde iki dramatik fiyat dalgalanması yaşadı. Kripto para 6 Mart’tan 8 Mart’a kadar yükseliş trendindeydi ve %11’den fazla değer kazandı. Ancak 9 Mart’tan yazının yazıldığı zamana kadar değeri yaklaşık %9 oranında azaldı. Bu yazı yazıldığı sırada %3 düşüşle yaklaşık 0,36 dolardan işlem görüyordu. XRP, 9 Mart’ta yaşadığı fiyat düşüşü nedeniyle ayı trendine girmiş olabilir. Ancak, 10 Mart’taki daha fazla düşüş, Göreceli Güç Endeksi çizgisine göre durumu daha güçlü bir ayı eğilimine dönüştürdü.

RSI çizgisi yazı yazıldığı sırada 40 seviyesindeydi. Seviyenin daha da altına düşmesi ve fiyatta bir düşüş olması muhtemel. Ayrıca, uzun ve kısa Hareketli Ortalamalar (mavi ve sarı çizgiler), 0,39 ila 0,43 $ arasındaki direnç seviyesi gibi direnç görevi gördü.

Ripple’ın MVRV’si ve Aktif Adres Düşüşleri

Fiyat düşüşünün bir sonucu olarak, artık aşırı değerli fiyatlandırma aralığında fazla zaman geçirmedi. Santiment’in Piyasa Değerinden Gerçekleşen Değere (MVRV) istatistiğine göre, son 30 gün boyunca XRP değer kaybetmekte. Bu yazı itibariyle MVRV -%5,1’e düşerek değerinin düşük olduğunu ve sahiplerinin bunu zararına yaptığını gösterdi.

Ayrıca, XRP işlemi yapan adreslerdeki azalma da fiyatındaki düşüşten etkilendi. Santiment’in 24 saatlik aktif adres göstergesine göre, aktif adres sayısında bir düşüş yaşandı. Bu düşüş, alım satım faaliyetlerinin azaldığının bir işareti olabilir.

XRP’ye Yönelik Olumlu Hissiyat

Ripple/SEC davasının iyi algılanması, XRP’nin çöküşünden önce yaşadığı yükselişe katkıda bulundu. Son zamanlarda Ripple’ın mevcut davada daha iyi bir anlaşmaya sahip olabileceğine dair ipuçları vardı.

Dahası, Ripple’ın önde gelen avukatlarından John Deaton, geçtiğimiz günlerde attığı bir tweet’te SEC ve Ripple davası hakiminin SEC avukatlarının yasaları uygulamaktan ziyade kişisel gündemlerini ilerletmeye odaklandıklarını öne sürdüğünü iddia etti. Ripple’ın (XRP) ne kadar düşebileceği henüz belli değil. Ancak, düşüşün 0,033 dolar ve 0,31 dolar destek seviyelerini aşması halinde, sahipler daha fazla kayba hazırlanabilirler.

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