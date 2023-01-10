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Ayı piyasası hız kesmeden devam ederken, önde gelen bir platform altcoin projelerine dair önemli bir rapor yayımladı.

Certik Raporu: Polygon ve SHIB Zirvede!

Blockchain ve kripto para platformu Certik, bugün önemli bir rapor yayımladı. Rapor, Shiba Inu’nun (SHIB) en güvenli 2. kripto para projesi olduğunu ortaya koydu. Shiba Inu, proje güvenliği, piyasa performansı ve sosyal duyarlılığına dayalı olarak toplam 93 puan aldı. Ayrıca SHIB, en çok takip edilen merkeziyetsiz borsa (DEX) sıralamasında yerel merkeziyetsiz borsası ShibaSwap ile zirvede yer alıyor. Raporda güvenlik açısından zirvede yer alan proje ise Polygon (MATIC) oldu.

Polygon, 95 puan ile birinci sırada yer aldı. Rapora göre, Shiba Inu projesinin öne çıkan özellikleri arasında merkeziyetsiz borsası, büyük piyasa değeri, uzun vadeli güvenilirliği ve sosyal platformlardaki popülaritesi yer alıyor. Ayrıca Shiba Inu, CertiK’te izlenen ilk 10 DEX projesi arasında 1. sırayı aldı. SHIB’in merkeziyetsiz borsası ShibaSwap, popüler platformlar 1Inch ve PancakeSwap’i geride bırakmayı başardı.

Shibarium, Fark Yaratacak!

Shibarium Katmen-2 blok zincirinin beklenen lansmanı, SHIB sosyal aktivitesini artırdı. SHIB çekirdek geliştiricisi Shytoshi Kusama ve Shiba Inu ekosisteminin resmi platformları, 2023’ün başlarında Shibarium lansmanına dair ipuçları yayınladı. Shibarium Network daha önce BONE’nin Shibarium için gas ücretlerinde kullanılacak tek token olacağını doğrulamıştı. Ayrıca Shiba Inu ekosistemi, her Shibarium işleminin SHIB yakacağını resmen duyurdu. Topluluk, SHIB ve Shibarium blockchain ile ilgili son gelişmelerden dolayı heyecanlı. Shibarium blockchain duyuruları arasında balina işlemleri de arttı. SHIB, Pazartesi günü piyasada meydana gelen toparlanma ile az da olsa ivme kazandı. SHIB fiyatı % 0.55 artışla an itibariyle 0,0000090 dolardan işlem görüyor.

İşlem hacmi ise son 24 saatte %80 arttı. Bu arada, Bone ShibaSwap (BONE) fiyatı son 24 saatte yaklaşık %2 düşüşle an itibariyle 1,12 dolardan işlem görüyor. 24 saatlik en düşük ve yüksek seviyeler sırasıyla 1,11 dolar ve 1,19 dolar. Uzmanlara göre, SHIB fiyatının artması için öncelikle mevcut ayı piyasasının sona ermesi gerekiyor. SHIB’in bu süreçte proje ve ortaklıklarına devam etmesi de büyük önem taşıyor. Kullanım durumları ve benimsenme oranı da yeni zirveye ulaşma da etkili olabilir.