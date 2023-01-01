Kripto veri platformu Coin98 Analytics, altcoin projeleri için benimsemenin önemli bir göstergesi olarak hareket eden "benzersiz adres sayısı"nı referans alarak 2022'de en iyi çıkış yapan altcoin projelerinin listesini paylaştı.

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Kripto veri platformu Coin98 Analytics, altcoin projeleri için benimsemenin önemli bir göstergesi olarak hareket eden “benzersiz adres sayısı”nı referans alarak 2022’de en iyi çıkış yapan altcoin projelerinin listesini paylaştı. Platforma göre 2022’de benzersiz adres sayısı bakımında en iyi çıkışı yüzde 2 binin üzerinde yükselişle Fantom (FTM) yaparken, dev kripto para borsası Binance’ın Blockchain projesi BNB Chain toplam benzersiz adres sayısı bakımından Bitcoin’in (BTC) de önüne geçerek listenin ilk sırasına oturdu.

İşte 2022’nin En Çok Rağbet Gören Altcoin Projeleri

Kripto veri platformu Coin98 Analytics, popüler altcoin projelerini 2022’deki benzersiz adres sayısındaki artış performansına göre sıraladı. Platformun derlediği listeye göre dev kripto para borsası Binance‘ın Blockchain projesi BNB Chain, 236.68 milyon benzersiz adres sayısı ile ilk sırada yer aldı. Coin98 Analytics, resmi Twitter hesabından paylaştığı listeye “BNB Chain, Bitcoin dışında en yüksek benzersiz adres sayısına sahip” notunu da düştü.

BNB Chain’in hemen ardında ise sırasıyla 218.4 milyon benzersiz adresi sayısı ile Ethereum ve 205.42 milyon benzersiz adres sayısı ile Polygon (MATIC) yer aldı.

Listede benzersiz toplam adres sayısı bakımından BNB Chain, Ethereum ve Polygom Blockchain’inin hemen ardından sırasıyla TRON (TRX), Algorand (ALGO), Near (NEAR), Fantom (FTM), Flow (FLOW), Avalanche (AVAX), Celo (CELO), Cardano (ADA), Aptos (APT), Arbitrum, MultiversX (Elrond), Optimisim (OP), Hedera (HBAR), Cronos (CRO), Moonriver (MOVR) ve Mina (MINA) yer aldı.

Büyüme Oranı ile Bu 3 Altcoin Öne Çıkıyor

Coin98 Analytics’in derlediği listedeki en önemli detay ise altcoin projelerinin 2022’nin ilk gününden son gününe kadarki dönemde benzersiz adres sayısındaki büyüme oranları. Buna göre yıl boyunca benzersiz adres sayısını yüzde 2 bin 108 artırarak en yüksek oranda büyüme kaydeden altcoin projesi Fantom oldu. Fantom‘un hemen ardından yüzde bin 487 ile Optimism yer alırken onu yüzde 942’lik büyüme oranı ile Near takip etti.