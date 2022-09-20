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Beklenen Rapor Açıklandı: Ufukta Altcoin Sezonu mu Var?

Bitcoin (BTC) 20.000 doların altında ayakta kalma mücadelesi verirken. bazı altcoin'ler piyasaya meydan okumaya devam ediyor. 
15:45
20 Eylül 2022
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Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

Bitcoin (BTC) 20.000 doların altında ayakta kalma mücadelesi verirken. bazı altcoin’ler piyasaya meydan okumaya devam ediyor.

İlk 50’deki Altcoin ve Bitcoin’in Performansı!

 Kripto kışı hız kesmeden devam ederken, yatırımcılar önde gelen metrikleri ve verieri yakından takip ediyor. Bu süreçte, Bitcoin zincir üstü metrikler ön plana çıkarken, son zamanlarda atcoin’lere dair fiyat modelleri, indikatörler ve grafikler de büyük ilgi görüyor. Bu bağlamda yakından İzlenen metrikler, altcoin sezonunun geip gelmediğine dair ipuçları veren dominance oranı ve altcoin’lerin Bitcoin’e göre performası. Güncel verilere göre, 19 Eylül itibariyle, ilk 50’de yer alan kripto paraların %69’u son 90 gün içinde Bitcoin’den daha iyi performans sergiledi. Kripro veri şirketi Blockchain Center verilerine göre  bu durum, altcoin sezonunun’ ufukta olabileceğine işaret ediyor. Genel olarak Altcoin Sezonu Endeksine göre, ilk 50 kripto para biriminin %75’i üç ayda  Bitcoin‘den daha iyi performans gösterdiğinde bir altcoin sezonu ilan edilir. Bu liste, stablecoin’leri ve varlık destekli kripto para birimlerini içermiyor.

En iyi 50 kripto para arasında, Ethereum (ETH) için likit staking çözümü  olan LIDO (LDO) 90 günde %222,4 artış ile en yüksek performans gösteren altcoin olurken,  Chiliz (CHZ)  %  154,6 artış  ile ikinci sırada yer alıyor. Bitcoin ise aynı dönemde%6,6 değer kaybetti. Altcoin sezonu”nun, altcoin’lerin Bitcoin’den daha iyi performans gösterdiği kripto para piyasasındaki bir aşamayı ifade ettiğini belirtmekte fayda var. Ancak bu, volatilite gibi faktörler nedeniyle etkilenebilir. Bu nedenle bu durum, kripto yatırımcılarına portföylerini çeşitlendirmeleri için bir fırsat sunuyor. Çoğu durumda, altcoin’ler genellikle boğa piyasası sırasında daha iyi performans gösterir. Bu nedenle, Bitcoin’den daha iyi performans gösteren önemli sayıda altcoin, altcoin sezonu’nun yaklaşmakta olduğuna işaret edeblilir.

Bitcoin Dominance Oranı, Alarm Veriyor!

Aynı zamanda, önceki altcoin sezonları, Bitcoin‘in yüksek bir piyasa hakimiyeti kaydetmesiyle aynı zamana denk geldi. Çoğu durumda, altcoin sezonu genellikle yatırımcıların sermayelerini Bitcoin’den diğer varlıklara taşımasıyla karakterize edilir. Bu durumda, sermayenin altcoin projelerine yönelmesi nedeniyle son günlerde azalan Bitcoin dominance oranı, potansiyel olarak altcoin sezonu olasılığını artırıyor.

CoinMarketCap verilerine göre, Bitcoin dominance orani an itibariyle %39.3 seviyesinde bulunuyor.  Merge ve Vasil Hard Fork Güncellemesi, kurumsal yatırımın ETH ve ADA‘ya yönelmesine neden oldu.

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