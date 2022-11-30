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Beklenen Duyuru Geldi! SHIB’in Rakibi Meme Coin’den 100x Müjdesi!

Meme coin savaşları devam ederken, Shiba Inu (SHIB) ve Dogecoin (DOGE) rakipleri de yarışta geri kalmamak için kritik hamleler yapıyor. 
15:00
30 Kasım 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

Meme coin savaşları devam ederken, Shiba Inu (SHIB) ve Dogecoin (DOGE) rakipleri de yarışta geri kalmamak için kritik hamleler yapıyor.

BabyDogeSwap: 100x Kaldıraçla Vadeli İşlem Sözleşmeleri!

Yapılan açıklamaya göre, BabyDogeSwap yakında yatırımcılar için 100x’e kadar kaldıraçla vadeli işlem sözleşmelerini destekleyecek. Hızla büyüyen merkeziyetsiz borsa (DEX) BabyDogeSwap, kısa süre önce müşterileri için 100x’e kadar kaldıraçla kalıcı sözleşmeler için destek sağlayacağını duyurdu. Proje, desteğin BabyDogeSwap Pro platformunun lansmanında etkinleştirileceğini kaydetti. Baby Doge, gelişmeyi bugün resmi Twitter hesabı aracılığıyla açıkladı. Paylaşılan tweet’te “Çok yakında: BabyDogeSwap PRO geliyor. 100x kaldıraca kadar vadeli işlem sözleşmeleri desteklenecek,” ifadesine yer verildi. Baby Doge’a göre vadeli işlem sözleşmesi desteği, merkeziyetsiz bir türev borsası olan ApolloX tarafından desteklenecek.

Ayrı bir tweet’te kalıcı sözleşmelerin lansmanının Cuma günü gerçekleşeceği belirtildi. BabyDogeSwap platformundaki kalıcı sözleşmelere dair bu kritik gelişme, yatırımcılar arasında heyecan uyandırdı. Açıklama, Baby Doge topluluğu içinde olumlu karşılandı. 6 Ekim’deki lansmanının ardından, BabyDogeSwap platformu daha fazla proje için çarpıcı adımlar atıyor. Kalıcı sözleşmelerin dahil edilmesi, henüz iki aylık olmasına rağmen DEX‘e entegre edilen birkaç gelişmeden yalnızca biridir. Platform, lansmanından birkaç saat sonra yield farming ödülleri için destek sağladı. Destek, projelerin BabyDogeSwap borsasında staking  ve havuzları geliştirmesine olanak sağlayacak. Chirpley ve Muu Inu gibi birkaç varlık günler sonra platformda yield farming uygulamasını başlattığı için duyuru kripto para sektörünün dikkatini çekti.

Yakım Şampiyonu!

Ayrıca dün Baby Doge, 1 Aralık’ta BabyDogeSwap borsasında gerçekleşecek olan aylık yakım girişiminin lansmanına dair açıklamalar yaptı. Ekip, yakım tarihini geçen hafta duyurdu. Bu tarihte 1 milyon dolar değerinde bir katrilyon token yakılması bekleniyor. Bugüne kadar yakımlar sayesinde toplam arzın %47,4’ünü temsil eden 199,2 katrilyon Baby Doge yakıldı.

Baby Doge Coin’in arkasındaki ekip, meme coin’in 420 katrilyonluk devasa arzını azaltmak için rekor yakım işlemleri gerçekleştirmesiyle ön plana çıkıyor. Özellikle topluluk, token yakım işlemlerinin BabyDoge’un değerini artıracağına inanıyor. Bugüne kadar toplam 199.4 katrilyon BabyDoge  yakıldı. Ekip yakma işlemlerini hızlandırmanın yollarını ararken, yakında daha fazla token’ın yakılması bekleniyor. Bildirildiği üzere ekip, yatırımcıların BabyDoge’larını yakabilecekleri bir yakım portalı başlatmayı planladığını açıkladı.

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