Kripto dünyasında fiyat hareketlerinden bağımsız olarak herkesin sonucunu beklediği Ripple ve SEC arasındaki gerçekleşen davada sona yaklaşılıyor.

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Ripple’ın yerel para birimi XRP token, son 7 gün içinde kriptolar arasında en çok kazananlardan biri olarak dikkat çekti. Fiyat artışı, SEC ile devam eden yasal mücadelenin tam olarak ortasında gerçekleşti. Ancak veriler, balinaların, cüzdanlarına son zamanlarda XRP token eklediğini ortaya koydu.

XPR Fiyat Sıçraması Balina Etkisi Mi?

Balina hareketlerinin takip edildiği uygulamalardan alınan verilere göre, son 24 saat içinde 451 milyondan fazla XRP token’ı birden fazla bilinmeyen cüzdana taşındı. Toplam alım yaklaşık 173 milyon dolar değerinde oldu. Son artış, sosyal medyanın token’a olan ilgisindeki artışı tekrarladı.

Bununla birlikte, en büyük işlem FTX platformunda gerçekleşti. Bir balina cüzdanı tek bir işlemde yaklaşık 150 milyon XRP satın aldı. Satın alma işlemi yaklaşık 58,48 milyon dolar değerinde oldu. Bu arada, 50 milyon XRP token bilinmeyen bir cüzdana aktarıldı. Bu transfer de yaklaşık 58,4 milyon dolar değerindeydi.

Balina alımları, XRP fiyatının geçen uzun haftalardan sonra yükselmesine yardımcı oldu. XRP token fiyatı son 7 gün içinde %22’den fazla artış gösterdi. Son 24 saat içinde ise %16 oranında yükselmeyi başardı.

Ripple’ın yerel token’ı, yazım saatine göre ortalama 0,41 dolardan işlem görüyordu. XRP token’ın 24 saatlik işlem hacmi de %30 artarak 3,09 milyar dolara ulaştı. Son piyasa çöküşünden sonra dikkat çekici bir biçimde yaklaşık 20,7 milyar dolarlık bir toplam piyasa değerine sahip ki bu durum XRP’nin tüm yaşanan olumsuzluklara rağmen güçlü durduğunun bir göstergesi olabilir.

SEC Davasından İyi Haber Var Mı?

SEC ve Ripple, geçtiğimiz günlerde XRP Token davasında özet bir yargıya ulaşılması için önergelerini sundu. Uzmanlar, bu belgelerin önemli davada Ripple için olumlu şeyler içerdiğini öne sürüyor. Davada dosyasını inceleyen Amicus Curiae, John Deaton’ın SEC’in hareketindeki büyük boşluklara dikkat çektiğini bildirdi. Komisyonun herhangi bir uzman ifadesine dayanmadığını belirtti.

Bununla birlikte, Ripple CEO’su Brad Garlinghouse’un CFTC komiseri ile yaptığı son toplantı, SEC ile uzun süredir devam eden yasal savaşın ortasında XRP topluluğuna bazı şifreli mesajlar da göndermiş olabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.