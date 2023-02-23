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Batan Geminin Malları Bunlar! İflasıyla Kripto Para Piyasasını Sarsan 3AC’nin Token’ları İçin Satış Hazırlığı!

İflasıyla kripto para piyasasını sarsan kripto para hedge fonu Three Arrows Capital'in (3AC) satın aldığı değerli NFT'lerden oluşan bir NFT koleksiyonu yakında satışa çıkarılıyor.
13:20
23 Şubat 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

İflasıyla kripto para piyasasını sarsan kripto para hedge fonu Three Arrows Capital‘in (3AC) satın aldığı değerli NFT’lerden oluşan NFT koleksiyonu yakında satışa çıkarılıyor.

Hemen Hemen Hepsi Mavi Çipli NFT

Bir mahkeme belgesine göre, 3AC‘nin tasfiyesinden sorumlu Teneo, 22 Şubat’ta ilgili tarafları satış hakkında bilgilendirdi. Teneo’da kıdemli genel müdür olan Christopher Farmer, satışın amacının “tasfiye amacıyla NFT’lerin değerini elde etmek olduğunu” yazdı ve satışın bildirimden sonraki 28 gün içinde başlamasının beklendiğini ekledi.

Farmer, satışa çıkarılan NFT‘lerin, 3AC adına VincentVanDough takma adlı koleksiyoncu tarafından bir araya getirilen Starry Night Capital portföyünden ayrı olduğunu yazdı. Teneo, Starry Night’ın NFT’lerini içeren cüzdanı VincentVanDough’un yardımıyla 2022’nin Ekim ayında el koymuştu. Ancak Farmer, Starry Night portföyünün “şu anda İngiliz Virgin Adaları’ndaki Yüksek Adalet Divanı’nda Doğu Karayip Yüksek Mahkemesi nezdinde bir başvuruya tabi olduğunu” yazdı.

Satışa sunulan NFT‘ler koleksiyonerler için potansiyel bir hazineyi temsil ediyor. Bir düzine CryptoPunk, Tyler Hobbs’un 30 adet Fidenza’sı ve Dmitri Cherniak’ın 17 adet Ringer’ı dahil olmak üzere hemen hemen hepsi mavi çipli NFT koleksiyonu olarak öne çıkıyor. Zerion, koleksiyonun değerinin yaklaşık 6.4 milyon dolar olduğunu belirtti, ancak bu tahmin taban fiyatlara dayanıyor ve bu nedenle nihai rakam daha yüksek olabilir.

3AC geçen yıl 879 numaralı Ringer NFT’sine 1800 ETH (o sırada değeri 5.6 milyon dolardan fazlaydı) harcamıştı.  Hedge fonunun kurucu ortağı ve CEO’su Su Zhu o dönemde satın alma işlemiyle ilgili olarak “Goose’u seviyoruz.” demişti. Cherniak bugün attığı tweet’te Goose’un artık tasfiye edildiğini duyurdu.

En Az 3.5 Milyar Dolar Borcu Var

Bir zamanlar kripto para piyasasının en iyi yatırımcılarından biri olarak övülen 3AC, geçen yıl beklenmedik bir şekilde çöktü ve nihayetinde Temmuz ayında iflas başvurusunda bulundu. Kripto para hedge fonunun en az 3.5 milyar dolar borcu olduğu değerlendiriliyor.

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