Kripto finans hizmetleri şirketi Matrixport‘un trend dönüşlerini saptama konusunda saygın bir geçmişi bulunan tescilli Bitcoin Açgözlülük ve Korku Endeksi, Bitcoin’in (BTC) fiyatında yükselişin olacağının sinyallerini veriyor. İşte endeksin BTC için verdiği yükseliş sinyali ve detaylar.

Ünlü Bitcoin Açgözlülük ve Korku Endeksi “Yükseliş” Sinyali Veriyor

Yatırımcı duyarlılığını ölçen Matrixport’un Bitcoin Açgözlülük ve Korku Endeksi‘nden alınan değerin yüzde 90’ın üzerine çıkması açgözlülük veya aşırı iyimserlik anlamına gelirken, yüzde 10’un altında değerler ise aşırı korku veya kötümserlik anlamına gelmektedir. Bu tür göstergeler yakından takip edilir çünkü aşırı iyimserlik veya açgözlülük genellikle piyasanın zirveye çıktığı dönemlerde görülürken korku ise piyasanın dibe vurduğu dönemlerde görülür.

Son veriler Matrixport’un endeksinin yakın zamanda yüzde 30’dan yüzde 60’a yükseldiğini ve Temmuz ayındaki yüzde 90’ın üzerine çıkmasının ardından gelen düşüşle dibe vurduğunu gösteriyor. Matrixport’un araştırma ve strateji müdürü Markus Thielen, 10 Ağustos’ta şirket müşterilerine gönderdiği notta “Günlük sinyal (gri) yukarı yönlü baskı öngördüğü için endeks dip yapmış gibi görünüyor.” ifadelerine yer verirken, dört haftalık konsolidasyonun ardından bu göstergenin taktiksel olarak yükselişe geçtiğini ve Bitcoin’in fiyatının yükseliş trendini sürdürebileceğini ekledi.

Matrixport’un Bitcoin Açgözlülük ve Korku Endeksi’ne bakıldığında endeksteki ve endeksin 21 günlük basit hareketli ortalamasındaki (SMA – koyu gri çizgi) tepe ve dip noktalarının BTC‘nin fiyattaki yükseliş ve düşüşleri tespit etme noktasında ne kadar başarılı olduğu açıkça görülebiliyor. 21 günlük SMA şu anda dibe vurma işaretleri gösteriyor ve bu Bitcoin’in fiyatında yeni bir yukarı yönde hareketin olabileceğini gösteriyor.

Piyasa SEC’in Spot Bitcoin ETF’si Kararını Bekliyor

Geleneksel piyasalardaki seyir ve Fed‘in gelecek yılın başında faiz indirimine gideceği beklentilerine rağmen Biten büyük kripto para iki haftayı aşkın bir süredir 28 bin dolar ile 30 bin dolar arasına sıkışıp kalmış durumda. Bazı analistlere göre ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu‘nun (SEC) Bitcoin için spot borsa yatırım fonu (ETF) başvurularına ilişkin yaklaşan kararı fiyattaki volatilitenin artması için önemli bir katalizör olacak ve bu konsolidasyon bu kararın açıklanmasıyla bozulacak.

ABD’li federal düzenleyici kurum, Ark Invest‘in yaptığı spot Bitcoin ETF başvurusuna yeşil ışık yakmak ya da geri çevirerek red etmek için 13 Ağustos’ta kararını açıklayacak. 13 Ağustos’un Pazar gününe denk gelmesinden dolayı bazı uzmanlar kararının bugün açıklanmasını bekliyor.