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Kripto para yatırımcılarının yüzü 20.000 doların üzerinde tutunan BTC fiyatı nedeniyle gülüyor. Ve kripto balinalar artık uyanıyor. Sadece birkaç saatte 4 milyar dolarlık alım yapan balinalar, Bitcoin fiyatının devasa bir yükseliş yaşamasına neden oldu. Bu da kripto para piyasalarının sürprizlerle dolu doğasını gösteriyor. Hızlı düşüşler kadar hızlı yükselişler de bu piyasanın doğasında var.

The Sandbox (SAND)

Eğer 2023 yılının ilk günlerinde cesaretinizi toplayıp SAND Token aldıysanız şu an yüzünüzün gülüyor olması gerek. En son WhaleStats uyarısının, mevcut fiyat seviyesine rağmen SAND için hala güçlü bir talep olduğunu ortaya koyduğunu öğrenmek de sizin mutluluğunuzu artırabilir. En büyük 3 metaverse altcoin arasında yer alan SAND Coin yeniden popüler hale geliyor. Son yapılan duyuruya göre son 24 saat içinde ETH balinalarından gelen talep, SAND’ı en çok satın alınan 10 kripto para arasına soktu. Üstelik haftalar sonra kilidi açılacak ciddi miktarda tokene rağmen bu talep devam ediyor.

SAND’ın mevcut konumuna bakıldığında bu gözlemin neden oldukça şaşırtıcı olduğu ortaya çıkıyor. Token bu yazının yazıldığı sırada 0,67 dolardan işlem görüyordu ve bu da dipten %80’in üzerinde yükselişi temsil ediyordu. RSI aşırı alım bölgesinin derinliklerine doğru ilerlerken fiyat 50 günlük hareketli ortalamanın oldukça üzerinde rallisini genişletiyor.

SAND Fiyat Analizi

Aşırı alım koşullarına bağlı olarak, piyasanın satış baskısında bir artış beklemesi gerekir ancak bu olmuyor. En azından şimdilik SAND Token boğalarını zorlayan büyük satışlar izlenmedi. Arz dağılımı metriği de balinaların WhaleStats tarafından bildirildiği üzere gerçekten alım yaptıklarını doğruluyor. Elinde 10 milyondan fazla SAND bulunduran adresler son üç günde varlıklarını büyük oranda artırdı. Bu, yazı yazıldığı sırada toplam dolaşımdaki arzın %13,87’sini elinde tutan ikinci en büyük balina kategorisidir.

Aynı zamanda, bazı balina kategorileri gerçekten de satılıyor. Bu durum özellikle bir milyon ila 10 milyon ve 10.000 ila 100.000 SAND aralığındakiler için geçerli. Bununla birlikte pozitif ağ büyümesi ve aktif adreslerdeki artış SAND için olumlu iki veridir. Tüm bunlara ek olarak cüzdanlarda tutulan SAND Tokenlerin yaşı da artıyor. Yani fiyat arttıkça daha az yatırımcı ellerindeki tokenlerle vedalaşıyor. Bu da daha büyük bir ralli beklentisinin tabana yayıldığına işaret ediyor. Elbette Bitcoin tarafındaki pozitif performansın getirdiği iyimserliği de unutmamak gerekir. Kısa vadede fiyatın hızla yukarı devam etmesi olası ancak BTC’nin 21.000 dolar seviyesini zorlamaya devam etmesi gerek.