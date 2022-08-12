Bu iki altcoin için düşüş beklenebilir. Balinalar yoğun ilgi gösteriyordu. Detaylar haberimizde.

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Kripto para balinalarının en fazla ilgi gösterdiği altcoinlerden ikisi yakın zamanda geri çekilmeye başlayabilir. Bitcoin henüz 25.000 doları aşamadığı için altcoinler son toparlanmadaki kazanımlarını iade etmeye başladı. BTC yazı hazırlandığı sırada 23.500 doların üzerinde bulunuyor. Kripto para yatırımcılarını ilerleyen günlerde neler bekliyor? Piyasa görünümü ve daha fazlası haberimizde.

Kripto Paralarda ABD Tehlikesi

SEC, CFTC ile girdiği yetki mücadelesinde elini güçlendirebilmek için XRP’nin ardından daha fazla kripto para karşı savaş açıyor. Önümüzdeki dönemde SEC’in diğer altcoinlerle daha yoğun bir mücadeleye girdiğini görebiliriz. Nitekim dünyanın hacim bakımından en büyük kripto para borsası olan Binance’ın BNB’si de incelenen altcoinler arasında yer alıyor. Bu durum kripto paralarda daha büyük bir düşüş dönemini tetikleyebilecek büyüklüktedir.

Öte yandan ABD, Tornado Cash yaptırımını duyurdu. Artık bu platformla etkileşime girenler potansiyel kara para aklama suçlusu olarak görülecek. Fakat mikserler kripto para topluluğu için önemli bir yer işgal ediyor. Finansal verilerinin gizliliğini korumak isteyen sade yatırımcılar, büyük balinalar ve daha fazlası Tornado Cash gibi alternatifleri kullanıyor. ABD’nin potansiyel yaptırımlarından kaçınmak isteyen DeFi protokolleri ise Tornado Cash bağlantılı cüzdanları engellemeye başladı. Son olarak dYdX bu yönde bir adım attı. Daha sonrasında destek talebinde bulunan kullanıcıların hesapları geri açılmaya başlandı. Tüm bu yaptırım belirsizliğinin ortasında kripto paraları, özellikle DeFi alanındaki altcoinleri dikkatle takip etmek gerek.

Balinaların İlgi Gösterdiği Altcoinler

Santiment verilerine göre Uniswap‘ın UNI ve MakerDAO‘nun MKR’si, bu ayın başından bu yana kendi ağlarında balina işlemlerinde (100.000 doların üzerindeki işlemlerde) önemli bir artış gördü. İlginç bir şekilde, bu ani yükselişleri, balina işlemlerinin bu kategorisindeki yoğunluk azalmaya başladığında genellikle fiyat geri dönüşleri takip eder. 12 Ağustos’ta UNI, 100.000 doların üzerinde toplam 140 balina işlemi kaydederken, MKR 64 benzer işlem gördü.

UNI yazı hazırlandığı sırada ayın başındaki fiyat seviyesinden %6’lık bir fiyat artışı ile 9 dolardan alıcı buluyor. Bununla birlikte, son birkaç hafta içinde fiyattaki yavaşlayan büyüme ile ağdaki alım/satım faaliyeti azaldı. Son 24 saatte toplam 224,9 milyon işlem hacmi ile hacim 3 Ağustos’tan bu yana %60 azaldı.

Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, MKR’nin fiyatı düştükçe ağdaki alım/satım faaliyeti de UniSwap (UNI)’a benzer şekilde düştü. Yazı hazırlandığı sırada işlem hacmi 116,7 milyondu. 3 Ağustos’tan bu yana %93 düştü.

Her iki token de kendi ağlarında balina işlemlerinde benzer bir yol izlemiş ve ayın başından bu yana alım/satım hacimlerinde düşüşler kaydetmiş olsa da Santiment’ten gelen veriler aynı dönemde her iki ağda da bir miktar eşitsizlik gösterdi.

UNI için benzersiz adreslerdeki düşüş %75’e ulaşırken yeni adreslerde kayıp %19’da kaldı. Ancak, ağustos ayından bu yana ağ etkinliği MKR’de toplandı. Ağdaki günlük aktif adresler %93 arttı. Ek olarak, ağdaki yeni adreslerde %51’lik bir artış görüldü.

Fakat MKR, UNI’ye göre daha fazla yatırımcı tarafından terk ediliyor. İlerleyen günlerde UNI ve özellikle MKR fiyatında geri çekilme görebiliriz.