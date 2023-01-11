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  •   Balinaların En İyi Beşinci Tercihi Oldu! Popüler Altcoin Yıla İyi Başladı!

Balinaların En İyi Beşinci Tercihi Oldu! Popüler Altcoin Yıla İyi Başladı!

En büyük ağlardan birindeki dev balinalar bu altcoine ilgi göstermeye başladı. Bu rallinin habercisi mi?
15:45
11 Ocak 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

2023 yılına dair umutlar fazla ve düşmekte olan enflasyon da bu beklentiyi destekliyor. Öte yandan bir altcoin dikkat çekiyor. Yıla diğer birçok altcoine göre daha iyi konumda başlayan bu kripto para için ilerleyen haftalarda daha fazla yükseliş görebiliriz. Üstelik kripto balinaları da aynı fikirde olacak ki onlarda alımlarını artırdı.

Axie Infinity (AXS)

2022 yılı AXS Token yatırımcıları için zor bir dönem oldu ve yıllıkta tam %89,7 kayıp yaşadılar. Axie Infinity ekosisteminin yönetişim tokeni bu düşüşte elbette yalnız değildi ancak diğer birçok kripto para ara yükselişler yaşayarak soluklanırken AXS zayıf kaldı. Borsalardaki API sızıntıları yaşanırken spekülatif bir artış yaşayan fiyat bunu daha sonra koruyamadı. Yılın geri kalanında genellikle negatif performans gösterdi.

Ancak 2023, AXS Token için iyi başladı. Haftalıkta %14’ün üzerinde kazanç elde eden popüler altcoin yeniden canlanma belirtileri gösteriyor. Üstelik 2023 yılında yeniden ilgi odağı haline gelmesi beklenen blockchain tabanlı oyun sektörü de AXS Token için umutları yukarı taşıyor.

AXS Coin Balinaları

Binance Smart Chain balinaları da AXS Token almaya başladı. Whale Stats’e göre AXS, BSC balinalarının en fazla aldığı altcoinler arasında beşinci sıraya yükseldi. Zincir üstü analitik platform Santiment’ten alınan ayrıntılar, AXS arzının piyasa değerinin gerçekleşen değere kıyasla arttığını gösterdi. Bu durum Piyasa Değeri/Gerçekleşen Değer (MVRV) oranı ile gösterilmiştir. Bu yazının yazıldığı sırada MVRV %5,376 ile yükseliş trendindeydi. Bu hareket, kısa vadeli yatırımcıların kazançlarını kilitleme eğilimi göstermiştir. Şaşırtıcı bir şekilde, Axie Infinity, AXS ağıyla etkileşime girmeye istekli inanılmaz sayıda yatırımcı ile ilgi çekmeyi başardı. Sonuç olarak aktif adresler önemli ölçüde arttı. 2022 yılında aktif adreslerde önemli kan kaybı yaşayan Axie Infinity eğer bu büyümeyi sürdürebilirse 2023 yılında çok daha iyi performans gösterebilir.

NFT’lerle ilgili olarak Axie Infinity ekibi “yeni gizli Axie yumurtalarını” yayınladığını duyurdu. Diğer taraftan Axie Infinity için NFT hacminde çok ciddi bir artış gözlenemedi. Mevcut ayı piyasaları dikkate alındığında canlanma belirtisi gösteren AXS Token için henüz gidilecek çok yol var. Ancak yine de yılın ilk günlerinde yakalanan ivmenin sürdürülmesi ilerleyen haftalarda bir geri dönüşün başlangıç fitilini ateşleyebilir.

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