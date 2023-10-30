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Balinalar ve Kurumsal Yatırımcılar Topluyor! Bu Altcoin’de Fiyata Dikkat!

Özet

  • Kripto analisti Ali Martinez, Uniswap (UNI) üzerindeki güçlü satış baskısının azaldığını bildirdi.
  • Veriler şu anda UNI yatırımcılarının büyük bir kısmının zararda olduğunu söylüyor.
  • Martinez'e göre UNI işlemlerindeki artış kurumsal yatırımcılar ve önemli UNI sahiplerinin pozisyon alındığını gösteriyor olabilir.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
08:31
30 Ekim 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin

Ethereum tabanlı merkeziyetsiz borsa Uniswap (UNI), son zamanlarda güçlü satış baskısıyla birlikte yüksek miktarda ağ aktivitesi gösteriyor. Ünlü kripto para analisti Ali Martinez bu durumdan hareketle UNI’nin çok yakında önemli bir trend kırılımı yapabileceğini bildirdi.

Uniswap’deki Satış Baskısı Tükeniyor

Kripto para analisti Ali Martinez, Uniswap’in potansiyel bir kırılmanın eşiğinde olduğunu ve UNI yatırımcılarının yüzde 87,56’sının şu anda “zararda” olduğunu bildirdi. Yatırımcılar, satış baskısının görünüşte azaldığı, yaklaşık 4 dolar civarında güçlü bir destek seviyesinin oluştuğu ve UNI paydaşları arasında iyimserliğin artmaya başladığı bir senaryoyla karşı karşıyalar.

Analist ayrıca önemli UNI işlemlerinin sayısında kayda değer bir artış olduğunu, bunun da mevcut fiyat seviyelerinde kurumsal yatırımcıların ve önde gelen UNI yatırımcılarının aktivitesinde artışa işaret ettiğini ekledi. Bu önemli oyuncular ya stratejik şekilde yatırım yapıyor ya da Uniswap’in yaklaşan büyük çıkışını bekleyerek pozisyon alıyor olabilir.

UNI’de İzlenmesi Gereken Önemli Seviyeler

UNI’nin fiyatı bu yazının hazırlandığı sırada son 24 saatte yüzde 1,31 yükselişle 4,15 dolardan işlem görüyor. Tekniğe göre UNI için şu anda kilit destek seviyesi 4 dolar civarında. Martinez, Uniswap’in 4 dolarda önemli bir destek seviyesi oluşturmasına rağmen, yükseliş kırılımını örmek için aşılması gereken iki önemli arz duvarının bulunduğunu açıkladı. İlk engel, 7 bin cüzdan adresin toplu olarak 14.24 milyon adet UNI token aldığı 4,23 dolar seviyesinde bulunurken, ikinci engel 2 bin cüzdan adresin 10.28 milyon adet UNI token aldığı 4,45 dolar seviyesinde bulunuyor.

Günlük zaman dilimindeki Göreceli Güç Endeksi (RSI), fiyatın 4,02 dolardaki destek seviyesinin altına düşmesi durumunda yüzde 8’lik bir düzeltmeyle 3,70 dolara düşme olasılığına işaret ediyor. Dahası böyle bir senaryoda satış baskısının artarak UNI’yi 3,35 dolara kadar düşürmesi yani yüzde 17’lik önemli bir düşüş olması beklenebilir.

Tüm bu düşüş senaryolarına rağmen alım baskısı UNI’yi 4,38 doların üzerinde mum kapanışı yapmasını sağlayacak olursa potansiyel olarak 5,04 dolara varan yüzde 15’lik bir yükseliş görülebilir. Bu durum, kripto para piyasasının doğasında var olan yüksek volatiliteyi ve öngörülemezliği vurgularken, yatırımcıların bu yüksek volatilite konusunda dikkatli ve temkinli olmalarının önemini ortaya koyuyor.

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