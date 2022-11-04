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Son günlerde birçok altcoin’in güç belirtisi gösterdiği, özellikle Polygon ağının yerel varlığı olan MATIC’in büyük oranda toparlandığı görülüyor. Kripto veri platformu CoinMarketCap’in verilerine göre MATIC, son 24 saatte yüzde 15’in üzerinde yükselerek 1 doları geçmeyi başardı.

MATIC’e İnanıyor Musunuz?

MATIC, yazım sırasında 1,12 dolar fiyat etiketi ve 9.7 milyar dolar piyasa değeriyle işlem görüyor. Altcoin‘in fiyatındaki son ralli, değeri 100 bin doların üzerinde olan balina işlemlerinin sayısının son sekiz ayın en yüksek seviyesine ulaşmasının sonucunda ortaya çıktı. Zincir üstü (on-chain) veri sağlayıcısı Santiment, MATIC’teki yükselişe ilişkin olarak yaptığı değerlendirmede şunları belirtti:

MATIC’e inanıyor musunuz? Şubat ayından bu yana tek bir günde (3 Kasım’da) en yüksek miktarda 100 bin doların üzerinde MATIC işlemi gerçekleştirildi. Ekim ayında 10 milyon veya daha fazla MATIC tutan Polygon balinalarının sayısındaki artış bunun bir habercisi olarak kabul edilebilir.

Polygon Ekosistemine Yaşanan Önemli Gelişmeler

MATIC fiyatındaki son yükseliş, Polygon ekosisteminde yaşanan bazı önemli gelişmelerin ortasında gerçekleşti. Teknoloji devi Meta, 2 Kasım Çarşamba günü, Instagram platformundaki içerik oluşturucular için NFT oluşturma ve satma imkanı sunacağını duyurdu. İlginç bir şekilde, Instagram ilk NFT pazar yeri planları için Polygon Blockchain’ine güvenecek. Bu, Instagram’ın NFT mint’leme faaliyetleri için Polygon ağını kullanacağı anlamına geliyor.

Ek olarak Meta, Ethereum ve Flow dahil olmak üzere bir dizi Blockchain platformuyla birlikte çalışıyor. Teknoloji devi, ayrıca gelecekte Solana ve Phantom Blockchain’i için cüzdan desteği vermeye hazırlanıyor.

MATIC fiyat rallisinin arkasındaki bir başka katalizör de Amerika’nın en büyük bankası JPMorgan’ın (JPM) Polygon Blockchain’ini kullanarak başarılı bir işlem gerçekleştirmesi oldu. JPM, layer 2 Blockchain’i Polygon’da, merkeziyetsiz finans protokolü Aave’yi kullanarak 100 bin token’ize Singapur doları (71 bin dolar değerinde) ihraç etti.