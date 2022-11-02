Blockchain'lerdeki balina hareketliliğini takip eden balina takip platformu Whale Alert, balinaların popüler altcoin'de iki saatten daha kısa bir süre içinde 975.1 milyon token taşıdıklarını bildirdi.

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Blockchain’lerdeki balina hareketliliğini takip eden balina takip platformu Whale Alert, Ripple (XRP) balinalarının iki saatten kısa bir süre içinde 975.1 milyon XRP gibi muazzam büyüklükteki token’ı hareket ettirdiklerini bildirdi.

Ripple Balinalarının Hareketliliği

Ripple balinaları tarafından kaydedilen en büyük işlem, anonim bir cüzdandan Ripple Escrow cüzdanına gönderilen 230.36 milyon dolar değerindeki 500 milyon XRP oldu. Görülen ikinci en büyük işlem ise anonim bir cüzdandan Ripple’a 138.56 milyon dolar değerindeki 300 milyon XRP transferi oldu.

Whale Alert’e göre, 500 milyon XRP token‘ı Ripple Escrow cüzdanında kullanıcıların koşullu kripto para ödemeleri ayarlamasına imkan tanıyan bir özellik olan “escrow “da anında kilitlendi. Ayrıca, 200 milyon XRP token’ı da anonim bir cüzdana emanete alındı.

Ripple balinalarının hareketliliğinin nedeni için net bir şey söylemek mümkün değil ancak ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu‘nun (SEC) 2020’nin Aralık ayında kayıt dışı menkul kıymet satışı yaptığı iddiasıyla Ripple’a ve üst düzey iki yöneticisine açtığı davada Ripple lehine bir karar çıkacağına inanan balinaların ve bireysel yatırımcıların bir süredir XRP’ye akın ettikleri görülüyor. Mevcut hareketliliğin de mahkemeden çıkabilecek potansiyel Ripple lehine bir karar için olduğu düşünülebilir.

XRP’de Son Durum

Kripto veri platformu CoinMarketCap’in sağladığı verilere göre, Ripple‘ın ihraç ettiği XRP yazım sırasında son 24 saatte kaydettiği yüzde 0,43 yükselişle 0,4612 dolardan işlem görüyor. 23.1 milyar dolar piyasa değeri ile XRP şu anda en büyük 6’ncı kripto para. Popüler altcoin’de tüm zamanların en yüksek seviyesi (ATH) 4 Ocak 2018 tarihinde 3,84 dolarla kaydedildi ve güncel fiyatlarla XRP’nin ATH’ının yüzde 87,99 altında işlem görüyor.

Başta en büyük kripto para Bitcoin (BTC) olmak üzere XRP ve kripto para piyasasının geri kalanı için yatırımcıların gözü Federal Reserv’den (Fed) gelecek faiz kararına çevrilmiş durumda. Fed, bugün TSİ 21.00’da kritik faiz kararını açıklayacak. Beklentiler Fed’in 75 baz puanlık faiz artırımına gitmesi yönünde.