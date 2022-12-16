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Balina İlgisi Patladı! En Büyük 100 Ethereum Balinası Bu 2 Altcoin’e Koşuyor!

WhaleStats, en büyük 100 Ethereum balinasının 2 altcoin'in peşine düştüğünü, altcoin'lerden birinin dev balinaların son 24 saatte en çok alıp sattığı kripto paralar listesinde ilk 10'a girdiğini bildirdi.
09:15
16 Aralık 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin (BTC) ve altcoin’ler Fed’in faiz kararı sonrası yönünü aşağı çevirirken, bazı altcoin’lerde önemli hareketlilikler olduğu görülüyor. Blockchain’lerdeki balina hareketlerini takip eden WhaleStats, en büyük 100 Ethereum balinasının özellikle 2 altcoin’in peşine düştüğünü, altcoin‘lerden birinin dev balinaların son 24 saatte en çok alıp sattığı kripto paralar listesinde ilk 10’a, diğerinin ise son 24 saatte en çok satın alınan kripto paralar listesinde ilk 10’a girdiğini bildirdi.

Dev Ethereum Balinalarının Peşine Düştüğü O 2 Altcoin

Kripto veri platformu WhaleStats, en büyük 100 Ethereum (ETH) balinasının Maker‘ın (MKR) peşine düştüğünü bildirdi. Veriler, en büyük 100 Ethereum balinasının son 24 saatte en çok alıp sattığı kripto paralar listesine MKR’ın giriş yaptığını gösteriyor.

WhaleStats, balinaların en çok alıp sattığı kripto paralar listesinde ayrıca DFI.Money (YFII), Biconomy (BICO), Polygon (MATIC), ApeCoin (APE) ve 1inch Network (1INCH) olduğuna dikkat çekti. Kripto veri platformu, ayrıca 1INCH’in son 24 saatte en büyük 100 Ethereum balinasının satın aldığı ilk 10 kripto para arasına girdiğini bildirdi.

MKR ve 1INCH’de Son Drum

CoinMarketCap’in sağladığı verilere göre, bu yazının hazırlandığı sırada son 24 saatte kaydettiği yüzde 2,29 düşüşle 591,02 dolardan işlem gören MKR, 577.9 milyon dolar piyasa değeri ile en büyük 64’ncü kripto para. MKR’da tüm zamanların en yüksek seviyesi (ATH), 3 Mayıs 2021 tarihinde 6 bin 339 dolarla kaydedildi. Altcoin, güncel fiyatlarla o zamandan bu yana yüzde 90’ın üzerinde değer kaybetti. MKR‘da tüm zamanların en düşük seviyesi (ATL) 30 Ocak 2017 tarihinde 21,06 dolarla kaydedildi. Bu, altcoin’in o zamandan bu yana yüzde 2 bin 700’ün üzerinde değer kazandığını gösteriyor.

Öte yandan 1INCH, yazım sırasında son 24 saatte yüzde 0,48 düşüşle 0,429 dolardan işlem görüyor. Altcoin’de tüm zamanların en yüksek seviyesi 8 Mayıs 2021 tarihinde 7,87 dolarla kaydedildi. 1INCH’in tüm zamanların en yüksek seviyesinin yüzde 95’e yakın bir oranda altında fiyatlandığı görülüyor.

Kripto para piyasası için piyasa analistlerinin ve uzmanlarının genel görüşü, Bitcoin’in henüz dibe vurmadığı yönünde. Bu, BTC fiyatının düşerek yeni bir dip yapabileceği ve beraberinde başta Maker olmak üzere birçok altcoin’de de önemli kayıplara neden olabileceği anlamına geliyor.

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