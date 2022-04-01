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AZUKI Coin Dahil 6 Altcoin Nisan Ayının Yıldızı Olacak!

Altı altcoin sıraladı ve Nisan ayında ciddi fiyat hareketi beklediğini söyledi.
23:10
1 Nisan 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Kripto para piyasaları her dönem yatırımcısına 100x fırsatları sunuyor. Ancak doğru projeye doğru zamanda yatırım yapmak oldukça güç. Popüler kripto para analiz kanalı Altcoin Daily Nisan ayının doğru zamanda olduğunu söyleyerek bu ay uçuşa geçebilecek 6 altcoini takipçileriyle paylaştı. Popüler kanalın analistleri son derece iddialı, fakat unutmamalısınız ki analistler uçacak dediği için hiçbir altcoin fiyatını katlamaz. Kendi araştırmanızı ve risk değerlendirmenizi ciddi biçimde yapmanız gerekiyor.

Ethereum (ETH)

En büyük akıllı sözleşme platformu ve eksik yönlerine rağmen ağdaki projeler toplam TVL’in %50’sinden fazlasını temsil ediyor. Bloomberg analisti Mike McLoone, “Ethereum internetin teminatı haline geliyor” dedi.

“Talep artıyor, arz düşüyor ve Ethereum‘un finans ve paranın dijitalleşmesinin merkez üssündeki konumu, daha fazla fiyat artışı olacağını gösteriyor. NFT’lerin paydası ve tokenizasyon için en iyi platform olan Ethereum, internetin teminatı haline geliyor”.

Yakında PoS algoritmasına geçiş olacak ve birçok sorun büyük ölçüde çözülecek. Altcoin Daily analistleri tam da bu sebepten Ethereum (ETH) için ciddi yükseliş bekliyor.

Cardano (ADA)

Cardano, amacının “değişkenlik yapanların, yenilikçilerin ve vizyonerlerin” olumlu küresel değişim getirmesine izin vermek olduğunu söyleyen bir blockchaindir. Snoop Dogg, Cardano NFT‘lerini piyasaya sürecek. Snoop Dogg ve ortağı, size ikonik koleksiyonlar, yayınlanmamış müzikler ve sınırlı sayıda üretilen pitches sunmak için Clay Nation ile ortak olacak.

5 Nisan tarihinde Cardano (ADA) bu gelişmeyle birlikte hareketlenebilir.

Diğer Altcoinler

AZUKI, Doki Doki NFT ürünlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış ikincil bir tokendir. Listenin devamında AZUKI geliyor. Azuki sahipleri ücretsiz bir airdrop aldıklarını öğrendikçe Azuki NFT’lerin fiyatı ikiye katlanıyor. Azuki, çarşamba gecesi sahipleri için bir NFT airdropunu duyurdu.

Sahiplerin bir şey yapmasına gerek yok. Sadece AZUKI’yi tutmaları gerekiyor, ellerindeki her AZUKI NFT için airdrop alabilirler. Sonuç olarak, birçok insan bu bitişik projede yükseliş eğiliminde görünüyor, çünkü airdrop NFT’lerinin zemini (fp) açıklanmadı.

Listenin sonunda ise Polkadot (DOT), Chiliz (CHZ) ve Solana (SOL) bulunuyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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