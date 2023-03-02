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Ayılara Kanmayın Dedi! Bitcoin Bu Seviyeyi Gördükten Sonra Altcoinler Uçacak!

Yarım milyon kripto yatırımcısını uyardı. Kısa ve orta vadeli hedeflerini detaylı biçimde açıkladı.
21:30
2 Mart 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto yatırımcıları tarafından yoğun olarak takip edilen analistlerin başında geliyor ve hedefini açıkladı. Peki Bitcoin için nasıl bir yol haritası çiziyor? Kripto para yatırımcıları altcoinlerde bekledikleri asıl yükselişi ne zaman görecek? Güncel veriler ışığında beklediği hareketi açıklayan analist önümüzdeki dönemde olacakları tek tek sayıyor.

Bitcoin Yükselir Mi?

BTC fiyatı bugün Silvergate Bank’ın iflas ettiği söylentilerinin ortasında 23.195 dolara kadar düştü. Altcoinlerin genelinde ise kayıp çok daha fazlaydı. Kaleo takma adıyla tanınan analist yarım milyon takipçisini ayıların pompaladığı tuzağa karşı uyardı.

“Ayılar bu kısa vadeli zaman dilimindeki geri çekilmeyi daha yükseğe göndermeye devam etmeden önce basit bir kırılma / yeniden testten başka bir şey olmadığında, sizi daha aşağıya gittiğimize ikna etmeye çalışmak için kullanıyor. Pekala, son zamanlarda kısa vadeli zaman dilimindeki analizlerimde inanılmaz derecede tek taraflı davrandığım için kendimi suçlu hissediyorum. 30.000 doların bir mıknatıs olduğuna tamamen inanıyorum, ancak birkaç gün önceki dipler test edilirse bu tür bir senaryonun bu yol boyunca oynandığını da görebilirim.”

Altcoinler Yükselecek

Analistin daha geniş zaman diliminde (orta vadede) Bitcoin ile birlikte altcoinler hızla yükseleceğini düşünüyor. Orta vadeli hedefini daha önce 40.000 dolar olarak açıklayan Kaleo bu görüşünün arkasında olduğunu bir kez daha ifade etti.

“Bitcoin orta vadeli kırılmasını yaşadığından beri gözden kaçırdığım önemli şey, bunun kısa vadelideki önyargım üzerindeki etkisidir. İster stoplar tetiklensin ve HTF trendini ~20.000 dolar civarında bir kez daha test edelim, ister buradan daha yükseğe gönderelim, 40.000 dolarlık nihai hedefim değişmedi”.

Kaleo ayrıca Coinbase (COIN) hisselerinin hızla yükselerek Haziran ayına kadar 400 doların üzerine çıkacağını ve şu anki değeri olan 64,67 dolardan %500’den fazla değer kazanacağını öngörüyor. S&P 500 için de Nisan ayına kadar 4.300 bandının test edilmesini bekliyor. BTC ve ABD hisse senedi piyasaları yüksek korelasyon paylaştığı için 40.000 dolar hedefinin de bu dönemde gerçekleşmesi beklenebilir.

14 Mart tarihinde açıklanacak enflasyon verisi Fed’in yolunu çizecek. Bugünlerde ise Silvergate Bank iflasın eşiğinde gibi görünüyor. Eğer bu iflas gerçekleşirse ABD’li düzenleyiciler bankaları kriptodan uzak tutmak için çok daha ciddi adımlar atabilir. Bu demir yumruk kripto paralarda devasa kayıpları tetikleyebilecek güçte olur.

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