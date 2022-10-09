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Ayılar Bu Kripto Parayı Ele Geçirebilecek Mi? Altcoin Analizi!

İlk 50 kripto para arasında ancak kısa vadeli performansına ışık tutacak sinyaller şimdilik net bir şey söylemiyor.
19:30
9 Ekim 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Bitcoin (BTC) fiyatı yazı hazırlandığı sırada 19.500 dolardan alıcı buluyor ve önümüzdeki hafta kritik öneme sahip. Sabah detaylarını paylaştığımız gibi 13 Ekim tarihinde ABD enflasyon verisi açıklanacak ve bu gelişme altcoinlerde büyük kırılmaları tetikleyebilir. Bazı kripto paralar daha kritik bir noktada, henüz iş işten geçmeden önce bunlardan haberdar olmak önemlidir.

Hedera (HBAR)

Hedera fiyatı topluluğundan gelen sosyal baskı sayesinde geçtiğimiz hafta 0,055 dolardan %8 artışla 0,06 dolara tırmandı. LunarCrush’a göre, HBAR 44.346 mention 418 aktif katılımcı ile 200 milyondan fazla sosyal etkileşime sahipti. Bu dönüm noktasından önce, HBAR 27 Eylül’den 2 Ekim’e kadar düşüş eğilimini sürdürdü. LunarCrush için bu, kısa vadeli düşüş eğiliminin sona erdiğinin işareti olabilir. Ancak, diğer ölçümler bu denli iyimser görünmüyor.

HBAR fiyatı yazı hazırlandığı sıra Bitcoin’deki hafif toparlanma nedeniyle güne %0,2 artışla devam ediyor. İşlem hacmi %46 düşüşle 28 milyon dolara geriledi. Piyasa değeri ise 1,391 milyar dolardır. En büyük kripto paralar arasında HBAR ilk 39’da yer alıyor.

Hedera (HBAR) Yorum

Santiment‘e göre, HBAR’ın 5 Ekim’de etkileyici olan geliştirme faaliyeti, basın saatine göre 47,43’ten 35,45’e düştü. Bu düşüş, Hedera ağına ilişkin gelişmelerin yavaşladığını ortaya koydu. Bu nedenle, kısa vadeli bir toparlanma ihtimali zayıflıyor. Ek olarak, 8 Ekim itibariyle hacminde bir artış yaşandı. Bu artış, hacmi 55,82 milyon dolara çekti. Ancak yukarıda da belirttiğimiz gibi hacim önemli bir düşüş var. Elbette burada hafta sonunun payını da göz ardı etmemek gerekiyor. Cumartesi ve pazar günleri genellikle hacimler azalır. Hacim ile iki gündür düşen fiyat bazı yatırımcıların satışa yöneldiğine işaret ediyor, bugünkü 0,059 dolara düşüş de bunun sonucudur.

NFT performansı da HBAR için zayıflamaya işaret ediyor. 1 Ekim tarihinde oplam NFT işlem hacmi 1,96 milyon dolardı. Bu noktaya ulaşıldığından beri, HBAR NFT faaliyetleri düştü ve bugün NFT hacmi 91.800 dolar seviyesindeydi.  Bu seviyeye düşüş sırasında Hedera, fon yönetimi devi Abrdn ile ortaklık kurmuştu. Ayrıntılara göre Abrdn, yatırım tokenizasyonunu teşvik etmek için Hedera’nın hashgraph teknolojisini benimsiyordu.

Balinalar cephesinde de HBAR için ilgi zayıf görünüyor.Bu durum Santiment tarafından, toplam balina arz yüzdesinin ayın ilk gününde kaydedilen 42,58’den 42,07’ye düşmesiyle ortaya çıktı.

Bollinger bantları ve Müthiş Osilatörden (AO) gelen göstergeler fiyat için kısa vadede yükselişe işaret ediyor. Bitcoin fiyat hareketlerine bağlı olarak HBAR yatırımcıları her iki yönde yüksek volatiliteyle karşılaşabilir.

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