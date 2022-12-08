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Axie Infinity (AXS) Coin erken dönem yatırımcılarını ciddi anlamda ödüllendiren oldukça popüler bir P2E projesidir. Geçtiğimiz yıl etkileyici bir büyüme gördü. Peki güncel durum ne? Önümüzdeki dönemde yaşanacak kilit açılışları AXS Coin için nasıl bir sonuç doğuracak? Merak edilen tüm detaylar ve daha fazlası haberimizde.

AXS Coin Yorumları

23 Ocak 2023 tarihinde AXS Coin’in arzının %1,8’inin kilidi açılacak. Mevcut fiyata göre yaklaşık 39,7 milyon dolarlık bir kilit açılışından bahsediyoruz. Token kilit açılışları altcoinlerin fiyatı üzerinde olumsuz etkiler doğruyor. Nitekim birkaç gün önce 1inch için bir kilit açılışı duyurmuştuk ve ardından fiyatın %15 oranında düştüğünü gördük. Yazı hazırlandığı sırada 8,11 dolardan alıcı bulan AXS Coin sonraki kilit açılışını 28 Nisan 2023 tarihinde yapacak. Bu tarihte ise yaklaşık 23 Milyon AXS dolaşıma girecek. Güncel kurdan bunun değeri kabaca 224 milyon dolardır. Yani önümüzdeki yılın Mayıs başına kadar yaklaşık 260 milyon dolarlık yeni arz geliyor.

AXS Coin bugün 162 milyon dolarlık hacme ve 2,17 milyar dolarlık gerçekleşmemiş değere sahip. Sirkülasyondaki arzın karşılığı ise 811 milyon dolarlık değere işaret ediyor. Önümüzdeki yıl AXS Coin için enflasyonist bir dönem olacak. Peki bu yıl ne kadarlık kilit açılışı yapıldı? Kabaca 54 milyon adet.

2 Şubat 2021, 7 Milyon

1 Mayıs 2021, 25 Milyon

28 Kasım 2022, 21 Milyon

Yukarıdaki görsel kilit açılışının dağılımına dair özeti sunuyor.

AXS Coin ATH Kaç?

En büyük P2E kripto projelerinden biri olan Axie Infinity geçtiğimiz yıl ciddi anlamda değer kazandı. 2021 Ocak ayında 0,53 dolardan alıcı bulan altcoin 2021 Kasım ayında 166,09 dolara ulaştı. Binance borsasındaki zirvesi sadece 11 ayda fiyatın 313 kat değerlendiğini gösteriyor. Yani 2021 Ocak ayında 1 dolarlık AXS Coin alan bir yatırımcı yaklaşık 11 ay sonra bunu 313 dolara satma imkânı buldu. Ancak bu yıl kripto paraların genelini olumsuz etkileyen gelişmeler AXS Coin fiyatının da düşmesine neden oldu.

Önümüzdeki yıl kripto paraların göstereceği genel performansa bağlı olarak AXS Coin yeniden ATH seviyesini ziyaret edebilir. Ancak dolaşımdaki arzın geçtiğimiz yıla göre arttığı ve fiyatın yeniden ATH seviyesini görebilmesi için talebin de aynı hızda katlanması gerektiğini unutmamalıyız.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.