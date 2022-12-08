Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   AXS Coin Yorumları ve Yaklaşan Kilit Açılışı! AXS Coin ATH Kaç?

AXS Coin Yorumları ve Yaklaşan Kilit Açılışı! AXS Coin ATH Kaç?

Popüler altcoin planlı kilit açılışlarıyla gündeme geliyor. Peki ne kadarlık tokenin kilidi açılacak? AXS Coin en fazla kaç doları görmüştü?
17:50
8 Aralık 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Axie Infinity (AXS) Coin erken dönem yatırımcılarını ciddi anlamda ödüllendiren oldukça popüler bir P2E projesidir. Geçtiğimiz yıl etkileyici bir büyüme gördü. Peki güncel durum ne? Önümüzdeki dönemde yaşanacak kilit açılışları AXS Coin için nasıl bir sonuç doğuracak? Merak edilen tüm detaylar ve daha fazlası haberimizde.

AXS Coin Yorumları

23 Ocak 2023 tarihinde AXS Coin’in arzının %1,8’inin kilidi açılacak. Mevcut fiyata göre yaklaşık 39,7 milyon dolarlık bir kilit açılışından bahsediyoruz. Token kilit açılışları altcoinlerin fiyatı üzerinde olumsuz etkiler doğruyor. Nitekim birkaç gün önce 1inch için bir kilit açılışı duyurmuştuk ve ardından fiyatın %15 oranında düştüğünü gördük. Yazı hazırlandığı sırada 8,11 dolardan alıcı bulan AXS Coin sonraki kilit açılışını 28 Nisan 2023 tarihinde yapacak. Bu tarihte ise yaklaşık 23 Milyon AXS dolaşıma girecek. Güncel kurdan bunun değeri kabaca 224 milyon dolardır. Yani önümüzdeki yılın Mayıs başına kadar yaklaşık 260 milyon dolarlık yeni arz geliyor.

AXS Coin bugün 162 milyon dolarlık hacme ve 2,17 milyar dolarlık gerçekleşmemiş değere sahip. Sirkülasyondaki arzın karşılığı ise 811 milyon dolarlık değere işaret ediyor. Önümüzdeki yıl AXS Coin için enflasyonist bir dönem olacak. Peki bu yıl ne kadarlık kilit açılışı yapıldı? Kabaca 54 milyon adet.

  • 2 Şubat 2021, 7 Milyon
  • 1 Mayıs 2021, 25 Milyon
  • 28 Kasım 2022, 21 Milyon

Yukarıdaki görsel kilit açılışının dağılımına dair özeti sunuyor.

AXS Coin ATH Kaç?

En büyük P2E kripto projelerinden biri olan Axie Infinity geçtiğimiz yıl ciddi anlamda değer kazandı. 2021 Ocak ayında 0,53 dolardan alıcı bulan altcoin 2021 Kasım ayında 166,09 dolara ulaştı. Binance borsasındaki zirvesi sadece 11 ayda fiyatın 313 kat değerlendiğini gösteriyor. Yani 2021 Ocak ayında 1 dolarlık AXS Coin alan bir yatırımcı yaklaşık 11 ay sonra bunu 313 dolara satma imkânı buldu. Ancak bu yıl kripto paraların genelini olumsuz etkileyen gelişmeler AXS Coin fiyatının da düşmesine neden oldu.

Önümüzdeki yıl kripto paraların göstereceği genel performansa bağlı olarak AXS Coin yeniden ATH seviyesini ziyaret edebilir. Ancak dolaşımdaki arzın geçtiğimiz yıla göre arttığı ve fiyatın yeniden ATH seviyesini görebilmesi için talebin de aynı hızda katlanması gerektiğini unutmamalıyız.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
İlgili Yazılar
Bu Altcoin Mayıstan Bu Yana Gücünü Koruyor! Fiyat Tekrar Çift Hanelere Mi Dönüyor?
Bu Altcoin Mayıstan Bu Yana Gücünü Koruyor! Fiyat Tekrar Çift Hanelere Mi Dönüyor?
Bu Altcoin’in Boğaları Fiyatı Kanatlandırıp Uçurmaya Hazır! İşte Kritik Seviyeler!
Bu Altcoin’in Boğaları Fiyatı Kanatlandırıp Uçurmaya Hazır! İşte Kritik Seviyeler!
Son Dakika: Fiyatı Çakılan WAVES Açıklama Yaptı! Altcoin Yükseliyor!
Son Dakika: Fiyatı Çakılan WAVES Açıklama Yaptı! Altcoin Yükseliyor!
Terra Classic Ve USTC Hayata Tutundu! Son Gelişmeler Fiyatı Nereye Götürecek?
Terra Classic Ve USTC Hayata Tutundu! Son Gelişmeler Fiyatı Nereye Götürecek?
Fetch Coin Kimin, Fetch Coin Alınır Mı? FET Coin Yorumlar!
Fetch Coin Kimin, Fetch Coin Alınır Mı? FET Coin Yorumlar!
9 Aralık Tarihine Dikkat! Shiba Inu Yatırımcıları İçin Bu Tarih Neden Önemli?
9 Aralık Tarihine Dikkat! Shiba Inu Yatırımcıları İçin Bu Tarih Neden Önemli?
Uma Coin Yorum! Uma Coin Alınır Mı?
Uma Coin Yorum! Uma Coin Alınır Mı?
Gündemden Düşmeyen O Altcoin İçin Tarihi Kazanç Fırsatı! 10x Kazanç!
Gündemden Düşmeyen O Altcoin İçin Tarihi Kazanç Fırsatı! 10x Kazanç!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Dogecoin Fiyat Tahmini: Boğa Formasyonu Var!
Aralık Ayında Popüler Altcoin Düşmeye Devam Edecek!
Bitcoin 2 Kritik Seviyeyi Aşmalı! Kısa Vadeli Kripto Hedefleri!
Cardano (ADA) Yatırımcıları Ağır Kayıplarla Karşı Karşıya! Kritik Seviyeye Dikkat!
Bitcoin İçin İlk Yaşandı: Hiç Yaşanmamış Bir Seviye Kendini Gösterdi!
Güncel NFT Haberleri
Bir Dönemin Efsanesiydi, Kripto Para Desteği Kazandı! Hedefte Bu 2 Altcoin Var!
Bu 6 Altcoin Uzun Vadede En İyi NFT Token Yatırımı Olabilir!
Kripto Para Projesinden Teknoloji Devi Apple’a Komisyon Resti!
Büyük Açıklama Geldi! Bu Proje Tüm NFT Piyasasını Ayağa Kaldırabilir!
Kripto Para Dolandırıcılarına Dikkat! Bu Etkinliği Gözlerine Kestirdiler!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Önde Gelen Kripto Şirketi Bu 3 DeFi Altcoin’ine Odaklandı!
Büyük DeFi Depremi! Kripto Şirketi Boyun Eğdi!
DeFi Krallarından Biri Müjdeyi Verdi! Bu Altcoine Dikkat!
FTX’in İflasıyla Yatırımcılar Bu Altcoin Projesine Kilitlendi! Talep Patlaması Yaşıyor!
Sıcak Gelişme: DeFi Altcoin 33 Milyar Dolarlık Bankayla Ortaklık Kurdu!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022