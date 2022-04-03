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Axie Infinity (AXS) Yorumları! AXS Yükselir Mi?

Tam 625 milyon dolar çalındı. Peki AXS kısa vadede toparlanmaya başlayacak mı? Yatırımcılar için en iyi seçenek ne?
17:36
3 Nisan 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Merkezi olmayan oyun dünyasının en büyük başarı öykülerinden biri olan Axie Infinity, bir süre önce zorlu günler geçirdi. İlk olarak, daha geniş zaman diliminde kripto para piyasaları Kasım 2021’den sonra düşmeye başladı ve onunla birlikte tüm altcoinleri aşağı çekti. Yerel tokeni AXS, önümüzdeki iki ayda yaklaşık %75 kaybetti.

Axie Infinity (AXS)

AXS kısa bir süre sonra, grafiklerde konsolidasyona başladı. Ardından, 625 milyon dolara yakın kripto para, bilgisayar korsanları tarafından Ronin saldırısıyla çalındı. Ancak altcoin bu gelişmeyi olağanüstü şekilde fiyatlamadı. Yani saldırı AXS fiyatını dibe çekemedi.

Grafiklerde fiyat, kabaca 50-70 dolar arasında geniş bir aralıkta konsolide oluyor. 70 dolar, kırılması zor olan hareketsiz bir direnç seviyesi olarak ortaya çıktı. Bununla birlikte, iyi haber şu ki, fiyat bu dirence çok yakın işlem görüyor ve herhangi bir ani pozitiflik hamlesi, AXS’nin değerini onun üzerine itebilir.

Axie Infinity (AXS) Yorum

Zincir içi ölçümler, Axie Infinity ekosistemindeki yatırımcılar ve paydaşlar arasında artan bir inanç ve iyimserlik olduğunu gösteriyor. AXS için zincir içi metrikler açısından en büyük sıçramalardan biri geliştirme faaliyeti olmalıdır.

24 Mart’ta büyük bir sıçrama gördü ve bu seviyeleri bir buçuk haftadan fazla korudu. Aşağıdaki grafikte geliştirme etkinliğini görüyorsunuz.

Yukarıda bahsedilen artışa karşılık olarak, token ayrıca 2022’de blockchainde en büyük hacim artışlarından birini gördü. Bunu, fiyatta da ağır bir artış izledi. Aşağıdaki grafikten de anlaşılacağı gibi, Mart ayındaki her fiyat rallisine güçlü hacimler eşlik etti.

Santiment‘in verilerine göre Mart ayının sonuna doğru AXS, MVRV-Z puanında da büyük bir düşüş gördü. Bu, aynı zamanda fiyatta sadece küçük bir düşüş olmasına rağmen yaşandı. Bu, piyasa değerinin gerçekleşen değerin çok altında olduğunu göstermektedir. Tarihsel olarak, bu dönemlerde satın almak, çekici değerlemeleri nedeniyle çok büyük getiriler sağlamıştır. Yani AXS almak için doğru zaman olabilir.

Dolayısıyla, her şey düşünüldüğünde, yatırımcılar henüz AXS’deki pozisyonlarından çıkmaktan ve varlıklarını satmaktan korkmuyorlar. Göstergeler, altcoinde ve bir bütün olarak oyun ekosisteminde inancın hala var olduğunu gösteriyor. Bu nedenle, satın almak orta ve uzun vadede iyi bir fikir olabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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