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Avukat: “Ripple’ın SEC’e Karşı Zafer Kazanacağından Şüphem Yok!”

Ripple ile SEC arasındaki yasal savaş çoğu isme göre son zamanlarını yaşıyor. Yapılan yorumların git gide Ripple lehine döndüğü görülüyor.
15:30
21 Şubat 2023
İlayda Peker Yazar: İlayda Peker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Blockchain ödeme firması Ripple Labs Inc ile Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) arasındaki yasal savaş artık çoğu isme göre son zamanlarını yaşıyor. Yapılan yorumların ise git gide Ripple lehine döndüğü görülüyor.

“Ripple Galip Gelecek”

Elde edilen son bilgilere göre kripto yanlısı olduğu bilinen avukat John Deaton, Ripple‘ın baş hukuk sorumlusu Stuart Alderoty tarafından paylaşılan bir tweet’e yanıt olarak Ripple’ın düzenleyiciyi yani SEC’i yeneceğine dair iyimserliğini dile getirdi.

Stuart’a göre SEC, Yüksek Mahkeme’ye kadar uzanan beş davadan toplam dördünü kaybetti. Bu istatistiklere dayanarak Deaton, Ripple’ın da düzenleyiciyi yeneceğinden şüphesi olmadığını ve Yüksek Mahkeme’nin mevcut yapısının SEC’in “aşırıya kaçması” olarak adlandırdığı şeyi kapatmaya yardımcı olacağını söyledi.

Avukatın Ripple‘ın yaklaşan başarısını desteklemek için verdiği bir başka iyi neden de şirketin özet yargı raporunun iyi yazılmış bir özet olması.

Öte yandan Aralık 2020’den bu yana sürüncemede kalan bir dava için, kapanış özeti firmanın hakim karşısındaki şansını artırabilir ya da azaltabilir ve Deaton’a göre Ripple’ın özet açıklaması “son derece iyi yazılmış bir temyiz özeti”.

Ripple Topluluğunun Görüşleri

Ripple ve SEC yasal savaşı, dijital para ekosisteminin geleceği için çok önemli bir savaş olarak çoktan etiketlenmiş durumda. SEC’in davayı kazanması ve davalının XRP satışlarını bir menkul kıymet olarak değerlendirmeyi başarması halinde, düzenleyicinin Amerika Birleşik Devletleri’nde benzer bir iş modeline sahip diğer tüm firmaların peşinden gitmesine neden olabilecek çok kötü bir emsal oluşturacağı ifade ediliyor.

Öte yandan Gary Gensler liderliğindeki komisyon, Kraken‘e stake programı nedeniyle 30 milyon dolar ceza vermeyi başardı ve muhtemelen Paxos’u da menkul kıymet olarak adlandırdığı BUSD ihracı nedeniyle suçlayacak. Bu davaların sektörün gelişimi için çok önemli olduğu gerçeğinden hareketle, Ripple ve diğer firmalar topluluktan çok güçlü bir iyi niyet görmüştür.

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