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Küresel çapta kripto para karşıtlığı zirveye ulaşırken, Bitcoin (BTC) ve altcoin’ler bazı politikacıları mest etmeyi başarıyor.

Alman Milletvekili, Cardano’ya Övgüler Yağdırdı!

Avrupa parlamento üyesi Stefan Berger, Cardano Vakfı CEO’su Frederik Gregaard ile buluştukları anı tweetledi. Kripto para düzenlemelerinde büyük bir yol kat edildiğini belirten politikacı, MICA yasasının önemini vurguladı. MiCA; tüketicilerin korunması, şeffaflık, denetleme, enerji kullanımı, manipülasyon ve suçların önlenmesi konularını ele alıyor. AB’de bazı ülkelerde son zamanlarda enerji ve çevre ile ilgili endişeler nedeniyle Bitcoin (BTC) madenciliği eleştiri oklarının hedefine yer alırken, kripto paralara yönelik karşıt sesler de yükseliyor. Ancak Berger, böylesi bir dönemde “Cardano, kripto para piyasasın roketi’ Böyle Devam Et! ” ifadelerini kullandı Toplantı hakkında tweet atan Frederik Gregaard, Alman politikacıyı Cardano hakkında çarpıcı sorular soran ve AB genelinde blok zinciri uygulamalarının büyümesini teşvik etmeye kendini adamış tutkulu bir politika yapıcı olarak nitelendirdi.

2019 yılından bu yana, Hıristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisinde millet vekili olan Berger, ayrıca önde gelen bir ekonomist konumunda .Dr. Stefan Berger, ayrıca Avrupa Parlamentosu üyesi. Daha önce Kuzey Ren-Vestfalya Eyalet Parlamentosu’nda görev yaptı. Kapsamlı Kripto Varlık Piyasaları (MiCA), düzenleme paketinin bir taslağı, Nisan ayında Avrupa Parlamentosu Ekonomik ve Parasal İşler Komitesi tarafından kabul edildi. Çerçeve, kripto para borsalarının düzenlenmesi ve tüm büyük kripto para birimlerinin ve stablecoin’lerin durumu dahil olmak üzere endüstrisinin birçok farklı yönünü ele alıyor. 10 Ekim’deki bir tweet’te Stefan Berger, komitenin MiCA mevzuatını kabul ettiğini doğruladı.

ADA Zirvede: Santiment Haklı Çıktı!

Cardano (ADA), %15’lik bir artışla ilk 10 kripto para birimi arasında en çok kazanan oldu. Devasa ralli, analitik firması Santiment‘in, Cardano’nun Ocak 2019’dan bu yana olduğu gibi değerinin çok altında olduğunu belirtmesinin ardından geldi. Santiment, Cardano’nun şu anda Ocak 2019’dan bu yana gerçekleşen değerine kıyasla çok düşük seviyelerde olduğunu, yani adil değerinin çok altında bulunduğunu vurguladı.

ADA‘nın fiyatı, MVRV Z-Skorunun bu seviyeye ulaştığı son 3 ayda iki katına çıktı. ADA, son 24 saatte %13 artışla an itibariyle 0,40 dolardan işlem görüyor. Uzmanlara göre, ADA fiyatının yeni zirvelere ulaşması için Fed’in mevcut para politikasından geri adım atması gerekiyor.