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Yazım saatine göre, Avalanche (AVAX) 13,471 dolar seviyesinde işlem görüyordu ve %38,2 Fib seviyesini kırmanın eşiğinde görünüyordu. Ancak, mevcut direnç aynı zamanda bir düşüş emri blokajı olarak da hareket ettiğinden AVAX yatırımcıları dikkatli olmalı.

Mevcut direnç halihazırda üç kez test edilmiş olsa da, negatif duyarlılık gibi zincir içi ölçümlerden gelen düşüş görünümü, devam eden yukarı yönlü baskıyı zayıflatabilir. Bu nedenle, AVAX 13,41 dolar veya altına doğru bir fiyat düzeltmesi görebilir.

AVAX Boğaları Düşüş Emri Bloğunu Kıracak Mı?

Yazının yazıldığı sırada, AVAX’ın boğaları BTC’nin 17.000 dolar seviyesini yeniden elde etmesiyle canlanmış görünüyordu. Boğalar ayrıca 13,26 dolar seviyesini yeniden ele geçirdi ve mevcut direnci %38,2 Fib geri çekilme seviyesinde kırmaya kararlı görünüyordu.

Ancak, teknik göstergeler açısından bakıldığında, AVAX boğalarının mevcut direnç seviyesinin üstesinden gelip gelemeyeceği hala net değil. Dengedeki hacim (OBV) sürekli artıyor, bu da işlem hacminin ve alım baskısının son zamanlarda arttığını gösteriyor.

Buna ek olarak, Göreceli güç endeksi (RSI) düşük aralıktan geri çekildi ve nötr noktanın üzerinde seyrediyor. Bu durum, alım baskısının giderek arttığını ve alıcılara kaldıraç gücü sağladığını gösteriyor olabilir.

Ancak RSI 52 seviyesindeydi ve nötr noktanın yalnızca iki birim üzerindeydi. Yani, alıcılar tam olarak kontrol altında görünmüyordu ve satıcılar tarafından yaratılabilecek önemli bir dirençle karşılaşabilirler. Bu nedenle, %38,2 Fib seviyesi alanının üzerinde ikna edici bir kırılma büyük bir zorluk olabilir.

Zincir içi ölçümlere dayalı olarak AVAX için düşüş görünümü göz önüne alındığında, AVAX mevcut desteğe yani 13,418 dolara veya altındaki yükseliş emir bloğuna geri dönebilir. Ancak, mevcut direnç seviyesinin üzerine çıkılması yukarıdaki eğilimi geçersiz kılabilir. Böyle bir durumda AVAX, %50 Fib seviyesinde (13,664 dolar) yeni bir direnç seviyesini hedefleyebilir.

Avalanche, Geliştirme Faaliyetlerinde Düşüş Var

Santiment’in verilerine göre, AVAX’ta geliştirme faaliyetlerinde hafif bir düşüş görüldü. Buna ek olarak, varlığa yönelik ağırlıklı hissiyat da negatif bölgenin derinliklerine kaydı. Bu durum, spot piyasada AVAX için piyasa görünümünün düşüş yönünde olduğunu gösteriyor.

Aynı görünüm vadeli işlemler piyasasında da yankı buldu. Yazının yayımlandığı sırada, USDT/AVAX çifti için Binance Fonlama Oranı da pozitif bölgeden negatif bölgeye bir dönüş yaptı. Dolayısıyla, bu yazının yayımlandığı sırada AVAX’ın yükselişi kısa süreli olabilir ve bunu bir fiyat düzeltmesi takip edebilir. Yapı ayıların lehine olursa, AVAX’ı 13,418 dolar ya da altına düşürebilir.

Bununla birlikte, BTC 17.000 doların üzerinde bir yükseliş trendini sürdürürse, AVAX mevcut direnci kırabilir ve %50 Fib seviyesinde yeni bir direnci hedefleyebilir, bu da düşüş tahminini geçersiz kılabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.