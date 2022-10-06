Bitcoin 20 bin doların üzerinde işlem görürken XRP fiyat yorumu ve Solana coin yorumları ne yönde, AVAX fiyatı ne kadar oldu? Hadi daha yakından bakalım.

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Kripto para piyasaları, Bitcoin‘in 20 bin doların üzerine çıkmasıyla ayıların pençe darbelerinden aldığı yaraları sarmak üzere toparlanmaya çalışırken kimi altcoin’in son 30 günde çift haneli yükseldiği görülüyor. Bu altcoin’lerden biri de XRP. Peki XRP fiyat yorumu, Solana coin yorumları ne yönde, AVAX fiyatı ne kadar oldu?Hadi daha yakından bakalım.

XRP Fiyat Yorumu

XRP‘nin ihraççısı Ripple ve SEC arasındaki 2020’nin Aralık ayında başlayan davada Ripple lehine çıkacağı düşünülen kararla yönünü yukarı çeviren XRP’deki yükseliş tüm hızıyla devam ediyor. Özellikle Bitcoin’in 20 bin doların üzerine çıkmasıyla yeniden heyecanlanan XRP boğaları fiyatı 0,50 doların üzerine taşımak ve yükselişin ivmesini artırmak istiyor gibi görünüyor.

Kripto veri platformu CoinMarketCap’in sağladığı verilere göre son 24 saatte yüzde 3,87’lik yükseliş kaydeden XRP 0,4975 dolardan işlem görüyor. Altcoin’in fiyatının son 7 günde ve son 30 günde sırasıyla yüzde 12,87 ve yüzde 48,24 yükselmiş durumda. XRP, Ripple’ın mahkemeden ara karar vermesi talebinin kabul edilerek gelecek olumlu bir haberle çok daha ciddi bir çıkış yapabilir. Çünkü böyle bir karar SEC’in kayıt dışı menkul kıymet satışı yapıldığını iddiasının geçersizliğine işaret ederken, XRP üzerindeki düzenleyici baskısının da sonlanmasına neden olacak.

AVAX Fiyatı

Avalanche ağının yerel varlığı AVAX, Eylül ayında aldığı darbe ile 20 doların altında düşmüştü. Bir süredir bu seviyenin altında işlem gören AVAX fiyatı yazım sırasında son 24 saatte kaydedilen yüzde 1,43 yükselişle 17,34 dolar seviyesinde bulunuyor.

5.21 milyar dolarlık piyasa değeri ile AVAX‘ın son 7 günde yüzde 0,66 yükselirken, son 30 günde yüzde 14,11 düştüğü görülüyor. Boğaların fiyatı 20 doların üzerine çekmesi durumunda altcoin’deki yükselişin ivmelenerek hızlanması bekleniyor.

Solana Coin Yorum

Sık sık ağ kesintileriyle gündeme gelen Solana ağı, son olarak 1 Ekim’de çevrimdışı kalarak saatlerde kullanılamadı. Kripto para topluluğu tarafından sert bir dille eleştirilen Solana ağı, bu bakımdan yükseliş ayı olarak nitelendirilen Ekim ayına iyi bir başlangıç yapamadı. Altcoin’in şu sıralar ağ kesintisi nedeniyle verdiği kayıpları toparlama mücadelesi verdiği ve bu mücadeleden şu an için başarılı bir şekilde çıktığı görülüyor.

Yazım sırasında son 24 saatte kaydettiği yüzde 1,60 yükselişle 34,7 dolardan işlem gören SOL, 12 milyar dolarlık piyasa değeri ile en büyük 9’ncu kripto para. En ciddi Ethereum rakibi olarak gösterilen Solana ağının yerel varlığı, son 7 günde ve 30 günde değerini sırasıyla yüzde 0,81 ve yüzde 2,57 artırdı.