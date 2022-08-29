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XRP‘nin ihraççısı Ripple’ın CEO’su Brad Garlinghouse, kişisel Twitter hesabından CryptoLeaks’in yayımladığı blog yazısında geçen çarpıcı iddiaları çürütmek için ABD’li avukat Kyle Roche ile görüştüğü iddialarını reddetti. CryptoLeaks, Garlinghouse’un SEC’in açtığı dava veya davalarda görev alması için Kyle Roche‘a yatırım yaptığını iddia ediyor.

Avalanche için Çarpıcı İddialar

CryptoLeaks, Ava Labs CEO’su Emin Gün Sirer’i rakip Blockchain projelerine zarar vermek için Amerikan hukuk sistemini kullanmakla suçlayan bir blog yazısı yayınlaması kripto para topluluğunun gündemine bomba gibi düştü. Ava Labs’ın davalarla rakip Blockchain’leri hedef almak için hukuk şirketi Roche Freedman’ı kurulması adına Roche ile ortaklık kurduğu iddia ediliyor. Şirketin, hizmetleri karşılığında önemli sayıda AVAX token’ı aldığı öne sürülüyor.

CryptoLeaks, ayrıca Cornell’de bilgisayar bilimleri doçenti olan Sirer’in üniversitenin ismini aldatıcı bir şekilde kendini tanıtmak ve öne çıkarmak için kullandığını belirtiyor.

CryptoLeaks’in yayımladığı blog yazısının ardından gözler Roche Freedman’ın California’da Avalanche‘ın kilit rakibi Solana’nın kayıt dışı menkul kıymet satışı yapmakla suçlayarak 6 Temmuz’da açtığı toplu davaya çevrildi. Bu yasal mücadelenin sonucunun kripto para endüstrisi için büyük etkileri olabileceği üzerinde duruluyor.

Blog yazısının ardından kişisel Twitter hesabından açıklama yapan Sirer, saçma sapan komplo teorileri olduğunu belirterek tüm iddiaları reddetti.

Ripple CEO’sundan Açıklama

Öte yandan CryptoLeaks, hukuk şirketinin XRP’nin kayıtsız menkul kıymet olduğunu söyleyen bir davada Ripple‘ı temsil ettiğini iddia etmesi dikkatlerden kaçmadı. İddiaya göre Roche, Garlinghouse’u melek yatırımcısı olmaya ikna etti. Bu organizasyon ile kripto para sektöründeki diğer oyunculara davalar açılacak ve açılan davalarda Ripple’ın ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından dava edilişi referans alınacaktı.

Tüm bu iddiaların üzerine kişisel Twitter hesabından açıklama yapan Garlinghouse, söz konusu iddiaları sert bir dille reddetti. Garlinghouse, iddianın geçerliliği hakkında yorum yapamayacağını belirtirken, Kyle Roche ile hiç tanışmadığını ve konuşmadığını söyledi.

Ripple ve aralarında Garlinghouse’un da yer aldığı üst düzey yöneticileri 2020’in Aralık ayında ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından kayıt dışı menkul kıymet satışı iddiasıyla dava edilmişlerdi. Garlinghouse, Temmuz ayının ortasında şirketin zorlu yasal mücadelede yasal ücretler için 100 milyon dolardan fazla harcadığını açıklamıştı.