Popüler altcoin için bir süredir beklenen büyük gelişme gerçekleşti. Peki bundan sonra ne olacak?

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Nisan ayı hızlı başladı. Kripto paralar 2023 yılına güçlü bir şekilde devam ediyor ve Bitcoin halen 28.000 doların üstünde. Öte yandan popüler DeFi platformunun kodu için lisans türü değiştiği için önümüzdeki günlerde bazı yeni şeyler göreceğiz. Peki bu ne anlama geliyor? Yatırımcıların dikkat etmesi gereken şeyler neler?

Uniswap (UNI) Lisansı

Uniswap v3 protokolü için BSL sona erdi ve önümüzdeki günlerde protokolü forklayan geliştiriciler çok sayıda DEX’i yayına alabilir. Protokol belgeleri, Business Source License (BSL)’ın 1 Nisan’da sona ermesi nedeniyle geliştiricilerin artık Uniswap v3 protokolünü çatallamasına izin verdiğini gösteriyor. Bu sürenin dolması, geliştiricilerin kendi merkeziyetsiz borsalarını (DEX) kurmalarına olanak tanıdığı için DeFi ekosisteminde çok beklenen bir olaydı.

BSL, tamamen açık kaynak haline gelmeden önce belirli bir süre devam etmesi amaçlanan bir lisans türüdür. Genel olarak amaç, geliştiricinin ürettiği üründen kâr etme hakkını korumaktır. Uniswap v3’ün lisansı 2021’de iki yıllık bir süre için yayınlandı ve kodunun ticari kullanımı engellendi. Protokol için artık Genel Kamu Lisansı adı verilen yeni bir lisans geçerli. Kodu çatallamak için geliştiricilerin hem açık kaynak hem de ticari geliştiricilerin ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlayan bir üretim muafiyeti olan Ek Kullanım İzni almaları gerekecek.

UNI Coin Fiyatı

Uniswap alanındaki en popüler borsadır. DeFi kralı kodunu diğer geliştiricilerin kullanımına açtığı için token fiyatında bir miktar düşüş gördü. Mayıs 2021’de, piyasaya sürüldükten kısa bir süre sonra, Unisawp v3 günlük ücret geliri açısından Bitcoin‘i geçti. Cryptofees’ten alınan veriler, Uniswap v3’ün günlük 4,5 milyon dolar işlem ücreti geliri elde ettiğini gösteriyordu. Bitcoin (BTC) o sırada günlük ücret üretiminde 3,7 milyon seviyesindeydi.

Bu ayın başlarında Unisawp, 55 milyondan fazla UNI token sahibinin 0x Plasma Labs tarafından protokolün BNB Chain’e genişlemesine yönelik bir yönetişim önerisi lehine oy kullanmasının ardından Binance’in akıllı sözleşme ağında yayına girdi. Devam eden geliştirmeler ve atılan adımlar uzun vadede UNI fiyatının istikrarlı bir büyüme yaşamasını sağlayabilir.