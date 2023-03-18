Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   Arbitrum’da (ARB) Metrikler Yükseliyor! Kripto Para İçin Dönüm Noktası Mı?

Arbitrum’da (ARB) Metrikler Yükseliyor! Kripto Para İçin Dönüm Noktası Mı?

Popüler kripto para projesi Arbitrum'da (ARB) yükselen metrikler neye işaret ediyor? Altcoin bir dönüm noktasına mı yaklaşıyor?
00:20
18 Mart 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Popüler Layer-2 çözümü olan Arbitrum, ağındaki ticaret faaliyetlerinde keskin bir artış kaydetti. Dune Analytics’e göre günlük işlem sayısı 16 Mart’ta 1,4 milyonu geçti.

Arbitrum Verilerinde Artış!

Kripto para biriminde günlük aktif kullanıcı sayısı geçen haftaya göre %50’den fazla bir artışla 135.000’i geçti. Böyle bir yükseliş en son, Arbitrum’un günlük işlemlerde Ethereum’u geçmeyi başardığı Şubat ayının ikinci yarısında görülmüştü. Ancak o zamandan beri ticaret faaliyetleri önemli ölçüde yavaşladı.

Arbitrum ekosistemi, blok zincirindeki ticaret faaliyetlerindeki büyük artıştan bu yana kripto para alanında spekülasyonları yaygın olan yerel token ARB’nin piyasaya sürüldüğünü duyurdu. Arbitrum, yönetişim token’ı piyasaya sürerken Optimism (OP) gibi diğer Layer-2 çözümlerine katıldı. Arbitrum, 23 Mart’ta yapılması planlanan airdrop’un topluluk tahsisi için kullanılan token’ların %12,75’ini dağıtacağını belirti. Token’ların %56’sı topluluğa ait olurken, %44’ü yatırımcılar ve temel katkıda bulunanlar için ayrılacak.

Airdrop Hazırlıkları!

Dune Analytics’ten alınan ek veriler, yaklaşık 625.143 adresin airdrop için uygun olduğunu gösterdi. %11,62’si kullanıcı airdrop’u kapsamında alınırken, %1,1’i Arbitrum ekosisteminde faaliyet gösteren DAO’lara gidecek. Yönetim token’ının lansmanı, holder’ların Arbitrum One ve Arbitrum Nova ağları ile ilgili oylama yapmalarını ve değişiklik önermelerini sağlayarak, Arbitrum’un tam teşekküllü bir merkezi olmayan otonom organizasyona (DAO) geçişini işaret edebilir.

Arbitrum, alıcıların listesini ve yaklaşan airdrop için uygunluk kriterlerini yayınladı. Colin Wu’nun bir tweet’ine göre, ağdaki işlem sayısında bir artış oldu ve bu da toplam layer-2 işlemlerinin sayısını rekor bir yüksekliğe çıkardı. Ek olarak, Arbitrum’un kilitli toplam değerinde (TVL) önemli bir sıçrama yaşandı. Yılbaşından bugüne kadar TVL, yatırımcıların ağa duyduğu güvenin bir göstergesi olarak %86 arttı.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
İlgili Yazılar
Büyük Gün Geldi Çattı! Gözler 21-22 Mart Tarihinde! FOMC Toplantısı Bitcoin’i Nasıl Etkiler?
Büyük Gün Geldi Çattı! Gözler 21-22 Mart Tarihinde! FOMC Toplantısı Bitcoin’i Nasıl Etkiler?
Michael van de Poppe Tarih Verdi: Bitcoin’de (BTC) “Ölüm Kalım” Seviyesi!
Michael van de Poppe Tarih Verdi: Bitcoin’de (BTC) “Ölüm Kalım” Seviyesi!
Dört Uzman Konuştu! Kripto Para Piyasalarında Önemli Kilometre Taşı!
Dört Uzman Konuştu! Kripto Para Piyasalarında Önemli Kilometre Taşı!
USDC’de Üç Milyar Dolarlık Çıkış! Stablecoin’de Neler Oluyor?
USDC’de Üç Milyar Dolarlık Çıkış! Stablecoin’de Neler Oluyor?
Kripto Para Dünyasını Ayağa Kaldıracak Gelişme! Dünyanın En Büyük 2. Şirketi Kolları Sıvadı!
Kripto Para Dünyasını Ayağa Kaldıracak Gelişme! Dünyanın En Büyük 2. Şirketi Kolları Sıvadı!
Son Bir Ay İçerisinde Büyük Kayıp Yaşayan Altcoin Yükselişe Geçecek Mi?
Son Bir Ay İçerisinde Büyük Kayıp Yaşayan Altcoin Yükselişe Geçecek Mi?
Hafta Sonu Kriptoya Dikkat! BTC, ETH, SHIB, DOGE ve Solana Coin Yorum!
Hafta Sonu Kriptoya Dikkat! BTC, ETH, SHIB, DOGE ve Solana Coin Yorum!
Shiba Inu’da Son Viraj! Grafikler Her Şeyi Gösterdi! Fiyat Hangi Seviyeye Gidiyor?
Shiba Inu’da Son Viraj! Grafikler Her Şeyi Gösterdi! Fiyat Hangi Seviyeye Gidiyor?
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Bu Altcoinde Halving Unutuldu! Fiyatı Aylar İçinde Patlayabilir!
Alım Fırsatı Mı? BONE, HNT, MKR, FLR ve CORE Yorum!
Fiyatlar Uçtu, Ralli Sürecek Mi? CFX, STX, AGIX, IMX ve RNDR Yorum!
Dikkatler Bunların Üzerinde! UMA Coin, File Coin ve RAD Coin Yorum!
Yatırımcıların Gözü XRP’nin Bu Grafiğinde! Fiyat Yüzde 45’e Varan Oranlarda Artabilir!
Güncel NFT Haberleri
Kripto Para Piyasalarında Bugün! İşte Son 24 Saatte Yaşanan Kritik Olaylar!
Solana Tabanlı NFT Pazar Yeri Kapanıyor: Platformdan Resmi Duyuru Geldi!
Meta (Facebook) Şimdi Açıkladı! Kripto Paralar İçin Kötü Haberi Verdi!
Dünyanın En Büyüğü Onlar! Yine Şaşırtmadılar! Düşen Piyasayı Ellerine Alabilecekler Mi?
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Şimdi Alınabilecek 3 Popüler Altcoin! Onları Farklı Kılan Ne? Neden Fiyatları Patlayacak?
Tepki Çekecek! Avrupa Birliği Kripto Para Düzenlemesini Kabul Etti!
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
21 Milyon Dolarlık Flaş Rapor! Bu 7 DeFi Protokolü Hedef Oldu!
Bir Rug Pull Daha! Altcoin Projesi Zorda! Binlerce Dolar Değerinde ETH Çalındı!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023