Popüler kripto para projesi Arbitrum'da (ARB) yükselen metrikler neye işaret ediyor? Altcoin bir dönüm noktasına mı yaklaşıyor?

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Popüler Layer-2 çözümü olan Arbitrum, ağındaki ticaret faaliyetlerinde keskin bir artış kaydetti. Dune Analytics’e göre günlük işlem sayısı 16 Mart’ta 1,4 milyonu geçti.

Arbitrum Verilerinde Artış!

Kripto para biriminde günlük aktif kullanıcı sayısı geçen haftaya göre %50’den fazla bir artışla 135.000’i geçti. Böyle bir yükseliş en son, Arbitrum’un günlük işlemlerde Ethereum’u geçmeyi başardığı Şubat ayının ikinci yarısında görülmüştü. Ancak o zamandan beri ticaret faaliyetleri önemli ölçüde yavaşladı.

Arbitrum ekosistemi, blok zincirindeki ticaret faaliyetlerindeki büyük artıştan bu yana kripto para alanında spekülasyonları yaygın olan yerel token ARB’nin piyasaya sürüldüğünü duyurdu. Arbitrum, yönetişim token’ı piyasaya sürerken Optimism (OP) gibi diğer Layer-2 çözümlerine katıldı. Arbitrum, 23 Mart’ta yapılması planlanan airdrop’un topluluk tahsisi için kullanılan token’ların %12,75’ini dağıtacağını belirti. Token’ların %56’sı topluluğa ait olurken, %44’ü yatırımcılar ve temel katkıda bulunanlar için ayrılacak.

Airdrop Hazırlıkları!

Dune Analytics’ten alınan ek veriler, yaklaşık 625.143 adresin airdrop için uygun olduğunu gösterdi. %11,62’si kullanıcı airdrop’u kapsamında alınırken, %1,1’i Arbitrum ekosisteminde faaliyet gösteren DAO’lara gidecek. Yönetim token’ının lansmanı, holder’ların Arbitrum One ve Arbitrum Nova ağları ile ilgili oylama yapmalarını ve değişiklik önermelerini sağlayarak, Arbitrum’un tam teşekküllü bir merkezi olmayan otonom organizasyona (DAO) geçişini işaret edebilir.

Arbitrum, alıcıların listesini ve yaklaşan airdrop için uygunluk kriterlerini yayınladı. Colin Wu’nun bir tweet’ine göre, ağdaki işlem sayısında bir artış oldu ve bu da toplam layer-2 işlemlerinin sayısını rekor bir yüksekliğe çıkardı. Ek olarak, Arbitrum’un kilitli toplam değerinde (TVL) önemli bir sıçrama yaşandı. Yılbaşından bugüne kadar TVL, yatırımcıların ağa duyduğu güvenin bir göstergesi olarak %86 arttı.