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Kasım ayının son günlerini yaşıyoruz ve FTX öncülüğünde yaşanan çöküş yatırımcıların zor bir ay geçirmesine neden oldu. Birçok altcoin kritik destek seviyelerinin altına düştü ve BTC 2 yılın ardından 15.500 doların altında bir fiyattan alıcı buldu. Kral kripto para birimi yazı hazırlandığı sırada 16.600 dolardan alıcı buluyor. Peki aralık ayı için beklentiler neler?

Kripto Paraların Kasım Ayı

Yatırımcıların yakından takip ettiği kripto stratejistleri arasında yer alan CryptoKaleo LTC fiyatının bu yılın sonundan önce bazı büyük ralliler görebileceğini düşünüyor. Nitekim son hafta LTC %50’ye yakın artış yaşadı ve oldukça iyi bir konumda bulunuyor. 2022 yılının bitmesine haftalar kala FTX’in yaşattığı şok yatırımcılara ciddi anlamda zarar verdi. Kasım ayı küresel kripto piyasası için büyük değişimlerin yaşandığı bir ay oldu. Kripto paraların kümülatif değeri 730 milyar dolara kadar indi. Birçok yatırımcı bu düşüşün devam edeceğine inanırken BTC içinde bulunduğumuz haftayı nispeten iyi bir performansla kapatmaya hazırlanıyor.

Artan volatilite ve FTX olayının kripto para şüphecilerinin eline verdiği koz Kasım ayının en büyük kayıpları olarak görülebilir. Kriptonun zor düzelen imajı şimdi katı düzenlemelerin, daha büyük iflasların gölgesinde. Peki bizi nasıl bir aralık ayı bekliyor?

Aralık 2022 Kripto Tahminleri

Bir CryptoQuant analisti, BTC fiyatının 15.000 doların altına düşmeyeceğini iddia ediyor. Kripto Twitter bu konuda ikiye bölünmüş durumda. Bir kısmı kesin biçimde 12.000 dolara kadar bir dip beklerken diğerleri yükseliş görünümünü sürdürüyor. Neticede zaman bir grubu haklı çıkaracak ve bu onların kahin olduğunu göstermeyecek. Analist, yakında bir BTC ölü haçının geleceğini ve Bitcoin fiyatının dibe yakın olduğunu savundu. Analistlerin tezine göre, Bitcoin UTXO’nun kısa vadeli hakimiyeti uzun vadeli hakimiyetin altına düştüğünde, Bitcoin fiyatı önemli bir yükseliş gösteriyor.

Twitter’da CryptoKaleo adlı bir başka analist, LTC fiyatının bu yıl sonundan önce ciddi bir patlama yaşayacağını söyledi. Başka analistlerin de tahmini bu yöndeydi. Justin Bennett de mevcut seviyenin korunması halinde yükselişe işaret etti. Diğer bir analist RektCapital ise kripto para yatırımcılarını altcoinler konusunda uyardı. Birçok altcoinin eski destekleri yeni dirençlere dönüştürüyor gibi göründüğünü söyledi. RektCapital ayrıca, altcoinler yakın zamanda kaybedilen bu seviyeleri geri kazanana kadar temkinli olmanın daha iyi olacağını da sözlerine ekledi.

Peki Aralık ayında SBF hapse girecek mi? Fortune makalesine göre FTX’in Bahamalar merkezli bir offshore işletme olması SBF’nin hapisten kurtulmasına neden olabilir. FTX Global Amerikalılara hizmet vermediğinden, savunma avukatları yöneticilerinin eylemlerinin ABD’nin erişiminin ötesinde olduğunu iddia edebilir, bu da ABD DOJ ve ABD SEC’in erişiminin de ötesinde olduğu anlamına gelir. Ancak faaliyet dolandırıcılık olarak değerlendirilirse bir süreliğine de olsa SBF hapis cezası alabilir.

Belçika ve İngiltere kripto paraları düzenlemek için hızlanıyor. Belçika’nın mali düzenleyici otoritesi geçtiğimiz günlerde BTC ve ETH’yi menkul kıymet olarak görmediklerini söyledi. Belçika Finansal Hizmetler ve Piyasalar Otoritesi (FSMA) yakın tarihli bir raporunda kripto para sektörünün ileriye dönük olarak daha fazla düzenlenebileceğini belirten açıklamalarda bulundu. İngiltere Merkez Bankası Yardımcısı ise kriptonun çok daha ciddi gözetime ihtiyacı olduğunu savundu.

Öte yandan ABD önümüzdeki ay FTX konulu önemli duruşmalar yapacak. Buradan gelecek haberler de önemli. Son olarak Aralık ortasında gelecek ABD enflasyon ve faiz verileri de piyasanın yönüyle ilgili belirleyici olacaktır.