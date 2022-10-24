Aptos için her şey rayına oturmaya başlamış olabilir. Her şey giderek olumlu bir hal alırken şimdi de gözünü Solana'nın tahtına çevirmiş olabilir.

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Aptos (APT), kripto para piyasasında büyük belirsizliğe yol açtıktan sonra geçen hafta çalkantılı denilebilecek bir başlangıç yapmıştı. Ancak, proje yaklaşık bir hafta içinde ayağını yere sağlam basmış görünüyor. Blok zincirine olan ilgi hızla arttı, dolayısıyla çeşitli projelerin geliştirilmesi de bunu takip etti. Şimdiye kadar Aptos, Solana ile mücadeleyi gözüne kestirmiş göründü ve özellikle NFT alanına hakim olmaya başladı.

Aptos (APT) NFT’leri Uçuşa Geçti

Aptos NFT projelerinin ortaya çıkmaya başlaması lansmandan sonra uzun sürmedi. Bu, airdrop süreci tamamlandıktan ve çoğu katılımcı token’larını nakde çevirebildikten sonra ortaya çıktı. Piyasa APT fiyatının düşmesini beklerken, bunun yerine bir toparlanma yaşanmaya başladı.

Bu durum karşısında, NFT alanındaki projeler piyasaya sürülmeye başlandı. Bu NFT’ler ucuz ve hatta ücretsiz olarak fiyatlandırıldı, ancak ikincil performansları farklı bir hikaye anlatacaktı. Çok sayıda Aptos NFT projesi hızla yükselerek 1.000 doların üzerinde taban fiyatlardan işlem görmeye başladı.

Bunun bir örneği, koleksiyonlarında toplam 1.212 ürün bulunan Aptomingos projesi. Bu, blok zincirinde ücretsiz olarak yaratılan projelerden biriydi ve bu yazının yazıldığı sırada Aptomingos NFT koleksiyonu, NFT pazarında 163 APT taban fiyatına oturmakta. Bu da onun 1.500 doların üzerinde bir taban fiyatına sahip olmasını sağlıyor. Koleksiyon ayrıca bir haftadan kısa bir süre içinde toplam işlem hacminde 76.000 APT’nin üzerinde, yaklaşık 800.000 dolar topladı.

Solana’ya Üstünlük Kurmak

Aptos blok zinciri piyasaya sürüldükten hemen sonra Solana blok zinciriyle karşılaştırıldı. Daha fazla yatırımcı ağa akın ettikçe hızla ‘Solana katili’ olarak anılmaya başlandı. Solana yatırımcılarının SOL ağından giderek daha fazla hoşnutsuz olduğu ve bu konuda çok ses çıkardığı göz önüne alındığında, bu aslında şaşırtıcı değildi.

Solana’dan Aptos’a olan göç geçtiğimiz hafta içinde belirginleşti. Solana NFT pazaryeri Magic Eden’da telif ücretlerinin kaldırılmasıyla, proje yaratıcıları yollarına devam etti ve yatırımcılar da onlarla birlikte hareket etti.

Solana NFT işlem hacmi düşmeye devam ederken, Aptos NFT pazaryeri Topaz büyümeye devam ediyor ve piyasaya sürüldükten sadece 5 gün sonra neredeyse 2 milyon dolarlık işlem hacmine sahip oldu. Topaz launchpad’e düşen NFT projeleri etrafındaki beklenti de alana daha fazla ilgi çekmeye devam ediyor.

Solana’nın aktif yatırımcı sayısında da önemli bir düşüş görüldü. DappRadar, blok zinciri Magic Eden pazarındaki son 24 saat içinde aktif kullanıcılarda %28’in üzerinde bir düşüş görüldüğünü belirtti.