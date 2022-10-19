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APTOS Sonrası Gözler Bu Projede! Altcoin Ne Zaman Piyasaya Sürülecek?

Aptos özellikle kurumsal yatırımcıların desteğiyle büyük bir hype yaşıyor. Sıradaki altcoin bu olabilir.
16:32
19 Ekim 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bu gece yapılan listeleme ile Aptos (APT) etkileyici bir yükseliş yakaladı ve airdrop alanlar binlerce dolar kazanç elde etti. Aptos’un özelliği FTX dahil birçok kurumsal yatırımcının gözdesi oluşuydu. Büyük yatırımcıların büyük paralar ayırdığı Aptos blockchain’in yerel kripto parası yatırımcılar boğa piyasalarının heyecanlı günlerini hatırlattı. Sıradaki Aptos bu altcoin olabilir.

Nucoin Nedir?

Nubank bugün yaptığı duyuruda kendi kripto para birimi olan Nucoin’i 2023’ün ilk yarısında piyasaya süreceğini söyledi. Bir basın açıklamasında şirket, Nucoin’i “müşteri sadakatini tanımanın ve Nubank ürünleriyle etkileşimi teşvik etmenin yeni bir yolu” olarak tanımlıyor. Nubank, token sahiplerine indirim ve diğer avantajlar sunmayı planladığını söyledi. Nubank Nucoin Genel Müdürü Fernando Czapski yaptığı açıklama şöyle;

“Bu proje, blockchain teknolojisinin dönüştürücü potansiyeline olan inancımızı temsil ediyor. Nu uygulamasında kripto para birimlerinin satın alınması, satılmasının ötesinde burayı demokratikleştirmek için attığımız bir adımdır.”

Nubank, 2.000 müşterisini Nucoin’in gelişimine rehberlik edecek bir forum grubunda yer almaya davet edeceğini ve firmaya göre “blockchain projelerindeki ortak uygulamalara bağlı kalacağını” söyledi. Nubank, “Bu aşamada, geri bildirimden ziyade, Web3’ün karakteristiği olan merkezi olmayan bir ürün yaratma sürecini keşfetme önerisi var” dedi.

Buffet Kripto Para

Nubank 2013 yılında, yüksek ücretli, düşük teknolojili bankacılık sistemiyle ünlü Brezilya’nın Sao Paulo kentinde mor renkli, aidatsız bir kredi kartıyla faaliyete geçti. Dokuz yıl önceki lansmanından bu yana şirket Brezilya, Meksika ve Kolombiya’da 70 milyon kullanıcıya ulaştı. Geçen yılın sonlarında halka açılan Nubank’ın destekçileri arasında Warren Buffett da yer alıyor. Buffett’ın şirketi Berkshire Hathaway, Haziran 2021’de Nubank’tan 500 milyon dolarlık hisse satın aldı. Şirkete borsa tarafından 20,4 milyar dolar değer biçiliyor ki bu değer, Aralık 2021’deki ilk çıkışında sahip olduğu değerin yaklaşık yarısı.

Daha önce Nucripto aracılığıyla kripto para alım/satımına olanak tanımaya başlayan banka özellikle kurumsal yatırımcılardan yoğun ilgi gördü. Eğer Nucoin başarılı şekilde hayata geçirilirse artık Buffet’ın da dolaylı yoldan da olsa bir token yatırımı olacak.

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