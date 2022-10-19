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Aptos (APT) Sert Çakıldı! Efsane Analistten Kritik Uyarı Geldi!

Ayı piyasası hız kesmeden devam ederken, yatırımcının yeni odak noktası olan Aptos (APT) hayal kırıklığı yarattı. 
12:30
19 Ekim 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

Ayı piyasası hız kesmeden devam ederken, yatırımcının yeni odak noktası olan Aptos (APT) hayal kırıklığı yarattı.

Aptos (APT) Fiyatı, Neden Aniden Düştü?

CoinGecko’dan gelen veriler, Aptos‘un son 24 saatte 13.73 dolardan %44.7 oranında düştüğünü gösteriyor. APT, an itibariyle 7.59 dolardan  işlem görüyor Aptos, en ölçeklenebilir ve güvenli Katman 1 blok zinciri olarak lanse edildiğinden, birçok borsanın ve yatırımcının ilgisini çekti. Sonuç olarak, birçok kişi, önde gelen kripto borsalarında listeleme sonrası alım satım faaliyetlerinin başlatılmasının ardından fiyatın yükselmesini bekledi. Ancak, durum tam tersi oldu. Bugün bir tweet’te analist ve gazeteci Wu Blockchain bunun olası nedenini paylaştı. Uzmana göre Aptos, Sybil saldırısına karşı güçlü korumaları olmayan bir airdrop başlattı. Sonuç olarak, airdrop’larda büyük miktarda token alan bazı kullanıcıların, token’ları aldıktan hemen sonra borsalarda satmalarına izin verildi. Wu Blockchain, tek bir işlemde 189.000 APT’nin üzerinde satış yapan ve fiyatı hemen 15 dolardan 13 doların altına düşüren bir kullanıcı örneğini veriyor.

Aptos’un dün ana ağ lansmanında test ağındaki katılımcıları airdrop ile ödüllendirmeyi seçtiğini belirtmekte fayda var. Daha önce bildirildiği gibi, ana ağ lansmanı, kripto topluluğu içindeki projenin tokenomikleri ve blok zincirine dair birkaç sorunla ilgili endişelerle gölgelendi. Özellikle, 1 milyar APT arzının tahsisinin gecikmesi ve  token dağıtımındaki oransızlık endişeye neden oldu. Buna ek olarak, blok zinciri saniyede 100 bin işlem (TPS) ölçeklenebilirlik vaadini yerine getiremedi ve bu rakam ortalama sadece 4’te kaldı, bu Bitcoin’den bile daha az. Sonuç olarak, bazı popüler trader’lar APT’yi elinden çıkaracaklarını açıkladılar.

APT, 50. Sıraya Yükseldi!

Bununla birlikte, APT  2.000’den fazla kripto parayı geride bırakarak, piyasa değerine göre 5o.sıraya yükselmeyi başardı. APT Şu anda yaklaşık 969 milyon dolarlık bir piyasa değerine sahip. Güney Kore merkezli kripto para borsası Upbit, PDF raporunda beklenmedik bir şekilde Aptos (APT) tokenomiklerini sızdırmıştı.

Rapordaki bir grafiğe göre, APT token’larının %51.02’si topluluğa, %19’u çekirdek geliştiricilere, %16.50’si vakfa ve %13.48’i yatırımcılara tahsis edildi. Binance, FTX, Coinbase, Huobi ve OKX dahil olmak üzere büyük kripto borsaları, APT’yi listelediğini zaten duyurdu. Görünüşe göre, ilerleyen günlerde APT yatırımcının radarında olmaya devam edecek.

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