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  •   Apecoin’de (APE) Kritik Bölge Alarmı! Fiyatlamada Etkisi Büyük!

Apecoin’de (APE) Kritik Bölge Alarmı! Fiyatlamada Etkisi Büyük!

Apecoin'de (APE) bu seviyeler oldukça kritik! Kripto para biriminin fiyatlamasında büyük rol oynayan seviyeler hangileri?
01:00
6 Kasım 2022
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasası, Bitcoin’in (BTC) fiyatında yaşanan artış sonrasında bir nebze olsun rahatlama yaşadı. Ancak Apecoin’in (APE) fiyatı, son birkaç hafta içinde diğer altcoinler gibi toparlanamadı. İşte APE’de son durum!

APE’de Kritik Seviye

Apecoin’in fiyatı yükselmeye karşı direnç göstermesi nedeniyle alım emirlerinde yaşanan yavaşlama fiyat hareketliliğinin önünü kesti. Geçtiğimiz hafta içerisinde birçok altcoin ciddi miktarlarda kazanç elde ederken bazıları %200’ün üzerinde bir kar oranı ile yatırımcıların yüzünü güldürdü. Bununla birlikte Apecoin son aylardaki en yüksek seviyesi olan 27 dolardan düştükten sonra kripto para biriminin fiyatı, kayda değer bir fiyat hareketi gösteremedi. Popüler altcoin APE, son zamanlarda birçok yatırımcının umutlarına karşılık olarak fiyat artışı çabaları gösterse de mevcut konumda pek başarılı sayılmaz.

APE’nin fiyatı haftalık grafikte 3 dolar gibi düşük bir seviyeden işlem görmesinin ardından hızlı bir toparlanma ile önemli bir artış yaşadı. Uzmanlar tarafından ele alınan kripto para projesi APE’nin fiyatı adına haftalık direnç seviyesi olarak 7 dolar ve haftalık destek seviyesi olarak 4.5 dolar bandı gösteriliyor.

APE Günlük Grafik

Öte yandan günlük zaman diliminde kripto para biriminin fiyatı yatırımcılar tarafından, uzun vadeli fiyat hareketinde 7 dolara yükselebileceği öngörüldüğünden güçlü görünmeye devam ettiği belirtildi. Kripto para birimi adına 5.5 dolar seviyesinde bulunan kilit destek bölgesini yeniden yakalamak, fiyatlanma adına iyi bir işaret olabilir. Söz konusu seviyeye ulaşılmasının ardından 7 dolara kadar bir fiyat artışı görülebilir.

APE’nin fiyatı 50 EMA’nın biraz üzerinde işlem görüyor. Bu durum da günlük zaman diliminde APE’nin fiyatı adına iyi bir rahatlamaya işaret ettiği belirtiliyor. Eğer kripto para biriminin fiyatı daha yüksek bir eğilime karşı reddedilmesinin ardından 5.5 doların üzerinde kapanırsa büyük bir kırılmaya hazır olabilir. Ayrıca APE’nin fiyatlamasında günlük direnç bölgesinin 5.5 dolar ve günlük destek bölgesinin 4.5 dolar olduğu belirtiliyor.

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